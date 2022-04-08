今晚最新！雲林揚子中學全校大普篩 千人報告剛出爐

雲林縣虎尾鎮揚子中學因一名學生清明連假到過熱區，回家不適篩檢陽性確診，今天全校教職師生全面進行PCR採檢，報告今晚出爐，今天共有效篩檢1251人，全數陰性，讓學校鬆了一口氣，不過慎重起見，該校仍全面預防性停課十天。

揚子中學這名學生本月2日到過確診熱區旅遊，出現身體不適篩檢陽性，這名學生的班級所有學生連同導師共40人被匡列居家隔離10天，許多學生和家長都擔心染疫。雲林縣衛生局今天也委託台大雲林分院、基督教醫院完林分院、虎尾若瑟醫院共同進校，對全校包括校工在內共 1251人進行PCR普篩，今晚報告出，全採陰。