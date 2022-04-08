今晚最新！雲林揚子中學全校大普篩 千人報告剛出爐

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林揚子中學一名學生確診，全校一千多名員工師生全面PCR篩檢，報告今晚出爐全採陰。記者蔡維斌／攝影
雲林揚子中學一名學生確診，全校一千多名員工師生全面PCR篩檢，報告今晚出爐全採陰。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮揚子中學因一名學生清明連假到過熱區，回家不適篩檢陽性確診，今天全校教職師生全面進行PCR採檢，報告今晚出爐，今天共有效篩檢1251人，全數陰性，讓學校鬆了一口氣，不過慎重起見，該校仍全面預防性停課十天。

揚子中學這名學生本月2日到過確診熱區旅遊，出現身體不適篩檢陽性，這名學生的班級所有學生連同導師共40人被匡列居家隔離10天，許多學生和家長都擔心染疫。雲林縣衛生局今天也委託台大雲林分院、基督教醫院完林分院、虎尾若瑟醫院共同進校，對全校包括校工在內共 1251人進行PCR普篩，今晚報告出，全採陰。

不過，雲林縣府基於保護全校師生健康考量，今天也決定新增校園預防性停課，維多利亞雙語中小學、揚子中學預防性停課10天至4月17日，另古坑國中、斗六家商進修部、崙背國中、東明國中今天也都預防性停課，並進行校園總清消，再視疫情進行滾動調整，並請各校落實體溫量測、訪客實名制及校內環境清消相關防疫措施，並嚴禁進香團進入校園。

雲林揚子中學一名學生確診，全校一千多名員工師生全面PCR篩檢，報告今晚出爐全採陰。記者蔡維斌／攝影
雲林揚子中學一名學生確診，全校一千多名員工師生全面PCR篩檢，報告今晚出爐全採陰。記者蔡維斌／攝影
雲林揚子中學一名學生確診，全校一千多名員工師生全面PCR篩檢，報告今晚出爐全採陰。記者蔡維斌／攝影
雲林揚子中學一名學生確診，全校一千多名員工師生全面PCR篩檢，報告今晚出爐全採陰。記者蔡維斌／攝影

雲林 停課 居家隔離

延伸閱讀

疫情延燒 桃園深夜發布龍華科大等6所學校安親班等停課

徐國勇到訪斗六順安宮 承諾8億改善雲林山線道路環境

會考、統測逼近 停課標準要寬要嚴教育界關注

COVID-19本土案例增 全國停課達181校

相關新聞

台南小隊長喝花酒掀波瀾 警長呼籲去過者自首

台南市警四分局自上月底起接連遭網友在PTT爆料，時任偵查隊長餐敘後「烙賽」及前任小隊長喝花酒風波不斷，兩當事人遭懲處調地...

雨水充足台南梅嶺螢況提前爆發 賞螢季採預約每梯800人

台南楠西梅嶺賞螢季將從4月16日至5月1日為期3周，將比照去年防疫模式，假日採實聯制，分時、分流上山，每梯次總量管制80...

推廣嘉市客家文化 立委王美惠爭取桐花季補助

嘉義市一年一度的客家桐花季「跟著伯公賞桐尞」將於本周六、日在圓仔林社區「幸福山丘」登場；在立委王美惠的爭取下，今年嘉義市...

台灣國際蘭展落幕 今起台南38展示點接續「遍地開花」

台灣國際蘭展閉幕後繼續「遍地開花」。今年有風景區景點、6個區公所、學校、文化中心等38個展示點接棒展出蘭花，歸仁區公所今...

農民節大會 嘉市表揚127名傑出農民

為表揚嘉義市農民過去一年對農業的貢獻，今日上午在嘉義市農會辦理慶祝農民節大會活動，會中表揚傑出農民總計127人，市長黃敏...

台南外海廢棄蚵棚數量龐大 市府今天公告啟動清理機制

台南市政府今天公告統計外海目前共放養8941棚蚵棚，7月至9月禁養。市府農業局表示，在安南、安平區及南區海岸共設5處回收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。