今晚最新！雲林揚子中學全校大普篩 千人報告剛出爐
雲林縣虎尾鎮揚子中學因一名學生清明連假到過熱區，回家不適篩檢陽性確診，今天全校教職師生全面進行PCR採檢，報告今晚出爐，今天共有效篩檢1251人，全數陰性，讓學校鬆了一口氣，不過慎重起見，該校仍全面預防性停課十天。
揚子中學這名學生本月2日到過確診熱區旅遊，出現身體不適篩檢陽性，這名學生的班級所有學生連同導師共40人被匡列居家隔離10天，許多學生和家長都擔心染疫。雲林縣衛生局今天也委託台大雲林分院、基督教醫院完林分院、虎尾若瑟醫院共同進校，對全校包括校工在內共 1251人進行PCR普篩，今晚報告出，全採陰。
不過，雲林縣府基於保護全校師生健康考量，今天也決定新增校園預防性停課，維多利亞雙語中小學、揚子中學預防性停課10天至4月17日，另古坑國中、斗六家商進修部、崙背國中、東明國中今天也都預防性停課，並進行校園總清消，再視疫情進行滾動調整，並請各校落實體溫量測、訪客實名制及校內環境清消相關防疫措施，並嚴禁進香團進入校園。
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