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徐國勇到訪斗六順安宮 承諾8億改善雲林山線道路環境

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導
內政部長徐國勇承諾8億元改善雲林縣山線危險道路。記者黃于凡／攝影
內政部長徐國勇承諾8億元改善雲林縣山線危險道路。記者黃于凡／攝影

內政部長徐國勇今天在立法委員劉建國的邀請下，前往斗六公正派出所旁外環道路、斗南順安宮媽祖廟前廣場，會勘斗六市、斗南鎮道路及周邊環境改善工程。徐國勇承諾，改善雲林危險道路及路口，今年光在山線就補助8億元，只要地方有需求，中央都會盡全力配合。

徐國勇表示，去年除了六都之外，內政部營建署經費挹注最多的就是雲林。感謝劉建國在立法院中爭取經費，讓中央與地方一起努力，計畫提出後再經由地方意見進行修正，今年光在雲林山線9鄉鎮，就補助8億多，中央會全力支持地方所需經費，改善危險路口，設置人行道，提升道路品質及生活圈環境，降低道路受傷案件。

劉建國表示，今天除了實地勘查斗南鎮及斗六市，也向徐國勇說明雲林縣政府及各公所提報計畫，如自行車路網建置串聯計畫、豐榮國小及大有國小學校通學步道、六合國小及六合村周邊人行環境景觀改善、大東國小及港墘路周邊人行環境建置、斗南鎮中天里等7里生活區道路品質暨周邊環境改善計畫等共計20幾案。

劉建國也說，內政部營建署去年補助雲林山海線加起來共8億元，但今天徐國勇特地來雲林，強調今年行政院危險路口改善計畫，針對山線九鄉鎮的補助，總經費就有8億多元，感謝中央全力支持地方發展，改善地方的交通環境。

內政部長徐國勇承諾8億元改善雲林縣山線危險道路。記者黃于凡／攝影
內政部長徐國勇承諾8億元改善雲林縣山線危險道路。記者黃于凡／攝影
內政部長徐國勇承諾8億元改善雲林縣山線危險道路。記者黃于凡／攝影
內政部長徐國勇承諾8億元改善雲林縣山線危險道路。記者黃于凡／攝影

雲林 徐國勇 劉建國

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