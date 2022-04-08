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台南小隊長喝花酒掀波瀾 警長呼籲去過者自首

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警四分局風波不斷，士氣受影響，警友會、巡守大隊及在地里長等今天前往分局，為員警加油打氣。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局風波不斷，士氣受影響，警友會、巡守大隊及在地里長等今天前往分局，為員警加油打氣。記者邵心杰／翻攝

台南市警四分局自上月底起接連遭網友在PTT爆料，時任偵查隊長餐敘後「烙賽」及前任小隊長喝花酒風波不斷，兩當事人遭懲處調地，市警局長方仰寧下午前往四分局主持風紀座談，呼籲員警若喝花酒、涉足不當場所，趕快自首，否則後續經查獲，將加重處分。

面對網友指控「整個分局都在喝」，四分局員警駁斥捕風捉影，直指不管爆料者企圖打擊誰，但警察遭貼上「喝花酒」、「烙賽」等負面標籤，士氣大傷，對治安不是好事。

因此，警察之友會安平區辦事處主任蔡基隆上午率領團隊至四分局打氣及頒發破案獎勵金，同時警察局巡守大隊宋俊明、議員盧崑福、呂維胤及安平9位里長也到場，為員警加油打氣。

警察局長方仰寧昨天下午親自前往四分局主持風紀座談，且在今天周報上表明「誠懇面對、嚴格整肅」立場，要求各分局展開風紀自清，呼籲員警若喝花酒、涉足不當場所，趕快自首，否則後續經查獲，將加重處分。

然而，昨晚在臉書社群「靠北police」上有基層員警質疑警局自稱升官調動最有制度，為什麼這次升職調動辦完後，一堆缺不補人，是不是要留著這些缺等人來關說等語，引發討論，甚至有地方人士質疑PTT上一連串爆料，針對警局人事異動而來。

市警局對此表示，警局人事異動都是照規定辦理，考量員警工作能力及專才，適才適所，作適當的安排。

警察

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