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雨水充足台南梅嶺螢況提前爆發 賞螢季採預約每梯800人

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市梅嶺賞螢季登場。圖／台南市府提供
台南市梅嶺賞螢季登場。圖／台南市府提供

台南楠西梅嶺賞螢季將從4月16日至5月1日為期3周，將比照去年防疫模式，假日採實聯制，分時、分流上山，每梯次總量管制800人進入伍龍賞螢步道。市府今天舉辦宣傳記者會，市長黃偉哲表示，4月9日至10日在梅嶺大湖桶桐花步道休憩區舉辦「台南市客家桐花祭」，可以白天賞油桐花、晚上看螢火蟲

黃偉哲表示，到楠西梅嶺看螢火蟲，還可品嘗梅子雞、梅酒，還有購買梅子相關產品，是讓人開心的事，螢火蟲是重要的生態指標，梅嶺近幾年復育有成，也代表著無噴灑農藥對環境的友善體現，呼籲大家欣賞大自然螢光時，也要保護螢火蟲生長的棲地環境。賞螢切記四不「不捕捉、不喧嘩、不直接照射、不破壞生態」。

觀旅局副局長林國華指出，民眾進入賞螢區均採實聯登記制，6天周六、日除實聯制外，採分時分流的總量管制辦理，民眾前往須先上網報名，每日2梯次分流上山下午4點至5點、5點30分至6點30分，每梯次以800人為限，自4月9日上午9時起開放線上預約報名，歡迎大家報名。

觀旅局表示，來到梅嶺風景區，除觀賞火金姑，白天可走訪龜丹溫泉區、江家古厝、玄空法寺、曾文水庫等周邊景點，或往梅嶺登山步道健行，欣賞沿途美麗風景。

楠西區長李鴻裕指出，賞螢季活動邁入第17年，今年雨量充足螢況很不錯，來到梅嶺不只能品嘗在地美食滿足味蕾，白天還能欣賞油桐花，入夜更能觀賞螢火蟲，非常歡迎各地朋友一同來感受大自然的氣息。

楠西區公所明天上午9時起，同步開放免費賞螢預約登記、付費農事體驗及付費梅子酒及星空沙畫瓶DIY等3項活動。付費農事體驗，每行程限額30人，3歲以上每人600元，3歲以下孩童每人200元(包含材料費、保險費及行政處理處)；付費梅子酒及星空沙畫瓶DIY，每日2梯次，每梯次20人(梅子酒每人250元，星空沙畫瓶每人80元），詳情可上「台南楠西梅嶺賞螢季」FB粉絲專頁查詢。

台南市梅嶺賞螢季登場還有在地農特產及美食。圖／台南市府提供
台南市梅嶺賞螢季登場還有在地農特產及美食。圖／台南市府提供
台南市梅嶺賞螢季登場。圖／台南市府提供
台南市梅嶺賞螢季登場。圖／台南市府提供
台南市梅嶺賞螢季登場。圖／台南市府提供
台南市梅嶺賞螢季登場。圖／台南市府提供
台南市梅嶺賞螢季登場，市長黃偉哲推薦地方美食餐廳。圖／台南市府提供
台南市梅嶺賞螢季登場，市長黃偉哲推薦地方美食餐廳。圖／台南市府提供
台南市梅嶺賞螢季登場還有在地農特產及美食。圖／台南市府提供
台南市梅嶺賞螢季登場還有在地農特產及美食。圖／台南市府提供
台南市梅嶺賞螢季登場。圖／台南市府提供
台南市梅嶺賞螢季登場。圖／台南市府提供

賞螢 螢火蟲 桐花祭

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