雲林蒜頭雨損救助認定困難 農委會今決定放寬

針對雲林蒜頭災害補助，經立委蘇治芬和劉建國爭取後，農委會今天邀請輔導處、農試所、台南場，及農糧署等單位協商，對今年3月災損已經採收的蒜田救助進行討論，並做成三項決議。

一、依相關辦法，鄉鎮公所查證確認大蒜種植採收等客觀證明文件，得免勘查，公所直接填具救助統計表，層報縣市主管機關。

二、這次辦理雲林大蒜天然災害救助，3月24日以後採收，得免現勘災損率；3月26日以後採收，由農試所依雷達影像確認種植情況，並由農糧署轉基層公所認定。

三、針對3月24日、3月25日已採收填區，農民得提供大蒜過磅單舉證；如果因為種植面積小，而無過磅單者，應洽村里長提供種植及採收日期證明，予以認定。

蘇治芬說，雲林沿海種蒜面積國內最大，爭取放寬救助認定標準不容易，希望行政單位此次經驗為鑑，提高天災救助機制交能和時效，以保障受災農民。

劉建國表示，除大蒜外，西瓜雨損龜裂影響收成產量，目前農糧署確定損害已達救助標準，他會再要求農糧署盡快啟動天災現金補助的後續作業。