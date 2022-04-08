推廣嘉市客家文化 立委王美惠爭取桐花季補助

嘉義市一年一度的客家桐花季「跟著伯公賞桐尞」將於本周六、日在圓仔林社區「幸福山丘」登場；在立委王美惠的爭取下，今年嘉義市桐花季活動獲中央補助款增至70萬元，為推廣嘉義市客家特色活動，注入更多資源。

王美惠表示，嘉義市約有2萬名客家人口，為能讓客家文化永續留存，也能讓客家特色之美被廣為認識。從擔任立法委員以來，不斷關注嘉義市客家活動推廣，也極力爭取客家委員會挹注經費。感謝客委會對嘉義市的支持，今年嘉義市桐花祭的活動補助，從去年的37萬元到今年的70萬元，躍升將近1倍，占活動總經費6成以上。

除爭取活動經費補助外，王美惠指出，日前在立法院內政委員會質詢時，也要求客委會，將嘉市圓林仔桐花季，納入「桐花智慧預測系統」，希望能吸引更多遊客到嘉義觀光，另外也爭取客家舞台劇《雨馬》至嘉義出演。王美惠表示，文化傳播有多種方式，不論是活動舉辦、或是藝文展演，都是很重要的媒介。希望透過中央資源的挹注，以及地方政府和民間共同努力，讓客家文化能在嘉義市不斷傳承下去。