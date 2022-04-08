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台灣國際蘭展落幕 今起台南38展示點接續「遍地開花」
台灣國際蘭展閉幕後繼續「遍地開花」。今年有風景區景點、6個區公所、學校、文化中心等38個展示點接棒展出蘭花，歸仁區公所今天起展出500多盆各式蘭花，還搭配在地七甲花卉區製作「花現歸仁」專區供民眾觀賞。山上花園水道博物館則有400盆蘭花，搭配周遭竹林意象，規畫「遇水則花，心滿意竹」裝置藝術，今天起在百年快濾桶入口展示，搭配園區正盛開的花旗木大道，成為園區亮點。
文化局長葉澤山指出，今年台灣國際蘭展上月25日開幕、26日開園，展至4月5日共吸引超過20萬人參觀，為了延續活動熱潮，同時讓更多人認識蘭花產業，市長黃偉哲指示將蘭展的花材放在各景點、公務機關重新布置，「遍地開花」讓民眾看見台南蘭花之美。
文化局表示，山上花園水道博物館以此次蘭展數量最多的蝴蝶蘭及文心蘭為主軸，搭配綠竹及蕨類植物，呼應春季的繽紛，於B館快濾桶室如群蝶飛舞停駐生生不息的景觀，吸引民眾的目光。
歸仁區長魏文貴表示，蘭花在區公所門口綻放，公所並安排花藝老師將蘭展花材以巧手「微型景觀」方式呈現，除門口蘭展並與在地七甲花卉產銷班合作，利用現有的室內植物結合可佈置材料，將公所大廳巧妙佈置「花現歸仁」的美麗景象，同時也特別安排代表祈求和平的藍黃配色蝴蝶蘭與火鶴花伴隨展示，讓辦公環境多一份美感，同時也提升辦公效率，歸仁公所預計展出至4月22日。
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