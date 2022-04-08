快訊

高雄+58多來自娛樂場所傳播鏈 去過這13處的人快篩檢

居家隔離要注意 4大症狀須盡速就醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣國際蘭展落幕 今起台南38展示點接續「遍地開花」

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台灣國際蘭展落幕，今起台南38展示點接續「遍地開花」。記者周宗禎／翻攝
台灣國際蘭展落幕，今起台南38展示點接續「遍地開花」。記者周宗禎／翻攝

台灣國際蘭展閉幕後繼續「遍地開花」。今年有風景區景點、6個區公所、學校、文化中心等38個展示點接棒展出蘭花，歸仁區公所今天起展出500多盆各式蘭花，還搭配在地七甲花卉區製作「花現歸仁」專區供民眾觀賞。山上花園水道博物館則有400盆蘭花，搭配周遭竹林意象，規畫「遇水則花，心滿意竹」裝置藝術，今天起在百年快濾桶入口展示，搭配園區正盛開的花旗木大道，成為園區亮點。

文化局長葉澤山指出，今年台灣國際蘭展上月25日開幕、26日開園，展至4月5日共吸引超過20萬人參觀，為了延續活動熱潮，同時讓更多人認識蘭花產業，市長黃偉哲指示將蘭展的花材放在各景點、公務機關重新布置，「遍地開花」讓民眾看見台南蘭花之美。

文化局表示，山上花園水道博物館以此次蘭展數量最多的蝴蝶蘭及文心蘭為主軸，搭配綠竹及蕨類植物，呼應春季的繽紛，於B館快濾桶室如群蝶飛舞停駐生生不息的景觀，吸引民眾的目光。

歸仁區長魏文貴表示，蘭花在區公所門口綻放，公所並安排花藝老師將蘭展花材以巧手「微型景觀」方式呈現，除門口蘭展並與在地七甲花卉產銷班合作，利用現有的室內植物結合可佈置材料，將公所大廳巧妙佈置「花現歸仁」的美麗景象，同時也特別安排代表祈求和平的藍黃配色蝴蝶蘭與火鶴花伴隨展示，讓辦公環境多一份美感，同時也提升辦公效率，歸仁公所預計展出至4月22日。

台灣國際蘭展落幕，今起台南38展示點接續「遍地開花」。記者周宗禎／翻攝
台灣國際蘭展落幕，今起台南38展示點接續「遍地開花」。記者周宗禎／翻攝
台灣國際蘭展落幕，今起台南38展示點接續「遍地開花」。記者周宗禎／翻攝
台灣國際蘭展落幕，今起台南38展示點接續「遍地開花」。記者周宗禎／翻攝
台灣國際蘭展落幕，今起台南38展示點接續「遍地開花」。記者周宗禎／翻攝
台灣國際蘭展落幕，今起台南38展示點接續「遍地開花」。記者周宗禎／翻攝
台灣國際蘭展落幕，今起台南38展示點接續「遍地開花」。記者周宗禎／翻攝
台灣國際蘭展落幕，今起台南38展示點接續「遍地開花」。記者周宗禎／翻攝
台灣國際蘭展落幕，今起台南38展示點接續「遍地開花」。記者周宗禎／翻攝
台灣國際蘭展落幕，今起台南38展示點接續「遍地開花」。記者周宗禎／翻攝
台灣國際蘭展落幕，今起台南38展示點接續「遍地開花」。記者周宗禎／翻攝
台灣國際蘭展落幕，今起台南38展示點接續「遍地開花」。記者周宗禎／翻攝
台灣國際蘭展落幕，今起台南38展示點接續「遍地開花」。記者周宗禎／翻攝
台灣國際蘭展落幕，今起台南38展示點接續「遍地開花」。記者周宗禎／翻攝
台灣國際蘭展落幕，今起台南38展示點接續「遍地開花」。記者周宗禎／翻攝
台灣國際蘭展落幕，今起台南38展示點接續「遍地開花」。記者周宗禎／翻攝
台灣國際蘭展落幕，今起台南38展示點接續「遍地開花」。記者周宗禎／翻攝
台灣國際蘭展落幕，今起台南38展示點接續「遍地開花」。記者周宗禎／翻攝

文化局 博物館 火鶴花

延伸閱讀

台灣蘭展花材不浪費 台南38處遍地開花

國際蘭展2萬多朵遍地開花！台南市38處微型蘭展明登場

台灣蘭展落幕人數創新高 蘭花移全市38點展出

台灣蘭展5日落幕 清明連假第2天濕冷人潮不減

相關新聞

台南外海廢棄蚵棚數量龐大 市府今天公告啟動清理機制

台南市政府今天公告統計外海目前共放養8941棚蚵棚，7月至9月禁養。市府農業局表示，在安南、安平區及南區海岸共設5處回收...

推廣嘉市客家文化 立委王美惠爭取桐花季補助

嘉義市一年一度的客家桐花季「跟著伯公賞桐尞」將於本周六、日在圓仔林社區「幸福山丘」登場；在立委王美惠的爭取下，今年嘉義市...

台灣國際蘭展落幕 今起台南38展示點接續「遍地開花」

台灣國際蘭展閉幕後繼續「遍地開花」。今年有風景區景點、6個區公所、學校、文化中心等38個展示點接棒展出蘭花，歸仁區公所今...

農民節大會 嘉市表揚127名傑出農民

為表揚嘉義市農民過去一年對農業的貢獻，今日上午在嘉義市農會辦理慶祝農民節大會活動，會中表揚傑出農民總計127人，市長黃敏...

布袋戲的故鄉 金掌獎即日起開始報名！總獎金超過217萬

布袋戲的故鄉雲林辦理「2022金掌獎徵件」，即日起開始報名囉！今天在文觀處辦理宣傳活動，同時也進行縣內傑出演藝團隊授獎。...

揚子中學千餘人PCR普篩 今年不開放大甲進香團進校

雲林縣虎尾鎮揚子中學因一名學生清明連假到過熱區，回家不適篩檢陽性確診，昨天全校停課清消，今天全校約1300名教職師生全面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。