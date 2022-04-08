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農民節大會 嘉市表揚127名傑出農民

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
市長黃敏惠表揚傑出農民。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠表揚傑出農民。圖／嘉義市政府提供

為表揚嘉義農民過去一年對農業的貢獻，今日上午在嘉義市農會辦理慶祝農民節大會活動，會中表揚傑出農民總計127人，市長黃敏惠對得獎農民在農業上的付出與貢獻表示推崇與肯定。並順勢推銷自家品牌「幸福嘉義米」。

市長黃敏惠表示，嘉義市農產品種植面積約有1298公頃，農民約有1萬多人，在有限的土地和人力之下大家仍不斷努力。如何增加農民的收入並創造青農願意返鄉的環境一直是市府所重視的課題，期望能夠藉由栽種高品質、高經濟價值的作物讓農業朝向精緻化發展。

黃敏惠強調，靠著農試所吳永培博士育種、農民栽種、市府推廣推動、市農會銷售，各方持續的齊心努力下，「幸福嘉義米」終於在昨天上市了，台農82號米有良好的抗病蟲害及強桿耐倒伏特性，健康又美味，品質不輸給日本的越光米；不僅如此，我們更以「幸福嘉義米」為原料，與企業攜手推出米乖乖，這就是嘉義市農業的好食力。

嘉義市農會總幹事黃騰輝表示，現在全球氣候日趨嚴酷，但農友們仍秉持著老牛的精神不斷努力，讓大家可以食的安心，所以藉由今天的表揚大會來感謝農民過去一年辛苦的栽種和付出。

市長黃敏惠推銷「幸福嘉義米」。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠推銷「幸福嘉義米」。圖／嘉義市政府提供

農民 嘉義 農會

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