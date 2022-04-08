聽新聞
test
0:00 / 0:00
農民節大會 嘉市表揚127名傑出農民
為表揚嘉義市農民過去一年對農業的貢獻，今日上午在嘉義市農會辦理慶祝農民節大會活動，會中表揚傑出農民總計127人，市長黃敏惠對得獎農民在農業上的付出與貢獻表示推崇與肯定。並順勢推銷自家品牌「幸福嘉義米」。
市長黃敏惠表示，嘉義市農產品種植面積約有1298公頃，農民約有1萬多人，在有限的土地和人力之下大家仍不斷努力。如何增加農民的收入並創造青農願意返鄉的環境一直是市府所重視的課題，期望能夠藉由栽種高品質、高經濟價值的作物讓農業朝向精緻化發展。
黃敏惠強調，靠著農試所吳永培博士育種、農民栽種、市府推廣推動、市農會銷售，各方持續的齊心努力下，「幸福嘉義米」終於在昨天上市了，台農82號米有良好的抗病蟲害及強桿耐倒伏特性，健康又美味，品質不輸給日本的越光米；不僅如此，我們更以「幸福嘉義米」為原料，與企業攜手推出米乖乖，這就是嘉義市農業的好食力。
嘉義市農會總幹事黃騰輝表示，現在全球氣候日趨嚴酷，但農友們仍秉持著老牛的精神不斷努力，讓大家可以食的安心，所以藉由今天的表揚大會來感謝農民過去一年辛苦的栽種和付出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言