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台南消防局水帶清洗收捲機 電動版發表

中央社 / 台南8日電

台南市政府消防局今天發表自行研發的第2代消防水帶清洗收捲機，從第1代的手搖版改良為電動版，並可架設在消防車上，減輕消防人員救災後清潔整理水帶的負擔。

台南市消防局今天在官田分隊發表「消防水帶電動清洗收捲機」，除示範機具操作使用方式，並由台南市長黃偉哲表揚研發的官田分隊小隊長陳至坤、隊員林建豪等人員。

台南市消防局提供資料指出，消防水帶是救災現場不可或缺的重要利器，但水帶延伸過程中常在地上拖行以致夾帶泥土與塵沙，每場火警救災結束後，收捲水帶的泥濘除了增加重量，也造成消防車箱污染，消防人員救災後還要疲於清潔整理水帶，是長久以來的困擾。

台南市消防局指出，陳至坤、林建豪等人研發改進消防水帶收捲機制，於2021年7月發表第1代消防水帶清洗收捲機，搭配消防車高水壓進行清潔，達到省水且直接初步清潔效果，並取得專利。今年再由官田義消分隊幹事陳治華協助改良為電動版，並把捲帶機架設在消防車上，收納更省力又方便攜帶。

黃偉哲致詞表示，台南市消防局近年提出多項創意，包括遠端監控資訊系統、救災裝備檢測實驗室成立、建置無人機模擬訓練設施等都獲得肯定，去年發表第1代清洗收捲機時，嘉義縣消防局就已來取經並實際應用，今年再改良為電動捲帶，相信對減輕消防人員救災後的負擔更有幫助。

台南市消防局長李明峯表示，未來消防局將秉持創新與研發精神持續精進，也樂意將經驗分享給其他縣市消防機關，共同提升消防救災效率。

台南 災後 黃偉哲

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