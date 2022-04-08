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台南外海廢棄蚵棚數量龐大 市府今天公告啟動清理機制

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南外海廢棄蚵棚數量龐大，市府今天公告啟動清理機制。記者周宗禎／翻攝
台南外海廢棄蚵棚數量龐大，市府今天公告啟動清理機制。記者周宗禎／翻攝

台南市政府今天公告統計外海目前共放養8941棚蚵棚，7月至9月禁養。市府農業局表示，在安南、安平區及南區海岸共設5處回收區，提供淺海浮筏式牡蠣養殖漁民3到6月牡蠣採收完後，回收蚵棚並暫置回收區，再由廠商進行後續清運去化處理。

市長黃偉哲表示，為避免回收蚵棚長期置於海岸影響觀瞻，今年清理工作配合回收期於4月開始，預定最晚於7月底完成；往年市府預算僅920萬，不足清理所有蚵棚，部份蚵棚長期堆置海岸影響觀瞻。

市府今年向漁業署爭取「向海致敬計畫」補助2310萬元，辦理回收蚵棚清理工作開口契約，3月完成簽約；因蚵棚拖上岸需暫置曬乾、輾壓、揉碎、清運、送再利用廠去化處理，流程需要一定時間才能完成，農業局表示會與廠商密切合作，預定7月將蚵棚全數清離海岸，還給市民朋友乾淨海岸環境。

農業局長李建裕指出，漁民應確實將回收蚵棚放置於各回收區，交給漁會清點，不可便宜行事，於海上任意放流空蚵棚，除影響船舶航行安全及可能造成漁網具毀損，會被沖到海岸沙灘上，造成環境髒亂，確保沙灘美景以及生態平衡與多樣性，需要大家一起努力。

台南外海廢棄蚵棚數量龐大，市府今天公告啟動清理機制。記者周宗禎／翻攝
台南外海廢棄蚵棚數量龐大，市府今天公告啟動清理機制。記者周宗禎／翻攝
台南外海廢棄蚵棚數量龐大，市府今天公告啟動清理機制。記者周宗禎／翻攝
台南外海廢棄蚵棚數量龐大，市府今天公告啟動清理機制。記者周宗禎／翻攝
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台南外海廢棄蚵棚數量龐大，市府今天公告啟動清理機制。記者周宗禎／翻攝
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台南外海廢棄蚵棚數量龐大，市府今天公告啟動清理機制。記者周宗禎／翻攝
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蚵棚 漁民

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