布袋戲的故鄉 金掌獎即日起開始報名！總獎金超過217萬

布袋戲的故鄉雲林辦理「2022金掌獎徵件」，即日起開始報名囉！今天在文觀處辦理宣傳活動，同時也進行縣內傑出演藝團隊授獎。雲林縣政府投入總獎金超過217萬元，辦理大金掌獎、小金掌獎，以及口白創意競賽，不只鼓勵專業團隊製作藝文表演節目，也歡迎對戲偶有興趣的民眾報名參加口白競賽。

縣長張麗善表示，近年在金掌獎競賽中看見年輕化的趨勢， 許多8、9年級生報名參與競賽，希望能透過辦理比賽的方式，提供年輕藝師表演舞台，並以獎金鼓勵表演團隊創作更多優質作品。張麗善也說，今年金掌獎以「兒童創意」為主題，希望透過布袋戲開發兒童戲劇，達到文化傳承及教育推廣。

文觀處長陳璧君說，2022金掌獎即日起開始徵件，第16屆金掌獎、第4屆青年金掌獎、學校社團及社區團隊小金掌獎，及口白創意競賽，除了入圍獎勵金及各項得獎勵金，也增設戲迷投票「最佳人氣獎」，總獎金217萬元，報名至5月31日，歡迎全國從事戲偶演出、傳承、推廣工作團體或熱愛布袋戲文化的民眾，一起共襄盛舉。