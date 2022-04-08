揚子中學千餘人PCR普篩 今年不開放大甲進香團進校

雲林縣虎尾鎮揚子中學因一名學生清明連假到過熱區，回家不適篩檢陽性確診，昨天全校停課清消，今天全校約1300名教職師生全面進行PCR採檢，報告最快今晚出爐，不少家長不放心，今天也提早將孩子接回家，由於該校一直是大甲媽祖進入雲林的中點休息站，校方強調今年全校加強防疫，所以不開放大甲進香團入校，敬請見諒。

揚子中學這名學生本月2日到過確診熱區旅遊，出現身體不適篩檢陽性，這名學生的班級所有學生連同導師共40人被匡列居家隔離10天並將進行篩檢，全校昨天諪課一天完成清消，今天恢復上課。

雲林縣衛生局今天也委託台大雲林分院、基督教醫院完林分院、虎尾若瑟醫院共同進校，對全校千餘人進行PCR普篩，學生說，聽到有同學確診，的確有些怕怕，所以篩檢不好受但還是檢查一下比較安心。

今逢周五，也有不少家長擔心坐交通車群聚，提早到校把孩子接回家，校方說，今天也有二十名學生請假，已通知他們務必自行完成篩檢。該校的檢篩報告預定今晚才出爐。

由於揚子中學位於出入虎尾鎮的門戶，是大甲和白沙屯進香團進入雲林的中點休息站，目前該校處於疫情陰影中，校長鍾月娥說，每年大甲進香團途經虎尾時，校方都會開放一樓教室供隨香客休息，大甲進香團今天起駕，預定後天抵達雲林，因該校仍處於防疫中，所以依政府定暫時不能開放，所以今年禁止所有人進校。