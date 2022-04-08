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台灣蘭展花材不浪費 台南38處遍地開花

中央社 / 台南8日電

2022台灣國際蘭展落幕後，台南市政府將展場中2萬多株花材布置於台南38處地點，明天起至22日以「遍地開花」概念，盼讓台南蘭花被更多國人看見，也融入民眾日常生活。

台南市政府今天發布新聞稿指出，於今年3月26日至4月5日展期吸引超過20萬人次入場，顯見蘭展仍深具魅力，台南市長黃偉哲認為，應讓展場中的2萬多株花材發揮最大效益，同時讓更多人認識蘭花產業，可以「遍地開花」概念在各景點及公務機關等地點重新布置。

台南市農業局長李建裕指出，市府由觀旅局、民政局、文化局、交通局、教育局、市場處、衛生局等7單位協力，於台南市共38處地點布置微型蘭展，展期自明天起至22日，延續蘭展熱度。

台南市文化局指出，文化局配合在山上花園水道博物館、愛國婦人館及台南市立圖書館總館規劃展區，其中山上花園水道博物館以蝴蝶蘭及文心蘭為主軸，搭配綠竹及蕨類植物，呼應春季的繽紛，於B館快濾桶室打造群蝶飛舞停駐、生生不息的景觀。

台南市文化局指出，山上花園水道博物館快濾桶室的建築的設備充滿濃濃工業風，融入顏色多樣的蘭花更添優雅，搭配代表旺盛活力的綠竹及蕨類，希望也能讓參觀的遊客們「遇水則花，心滿意竹」。

台南 文化局 博物館

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