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國際蘭展2萬多朵遍地開花！台南市38處微型蘭展明登場

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
國際蘭遍地開花，台南市38處微型蘭展9日登場。圖／台南市府提供
國際蘭遍地開花，台南市38處微型蘭展9日登場。圖／台南市府提供

台灣國際蘭展今年3月26日至4月5日展覽期間，吸引20.6萬觀展人潮，為使台南市民及旅客有更多機會體驗蘭花之美，市長黃偉哲推動遍地開花使蘭展閉幕後2萬多株花材發揮最大效益，分布到大台南共38處地點，包括山上花園水道博物館、南瀛天文館、台南市立圖書館新總館、愛國婦人會館等人氣景點，民眾還可於區公所、公有零售市場、轉運站、旅館、醫院等地欣賞多采多姿的蘭花，展期自4月9日至4月22日。

黃偉哲表示，蘭展結束之後，為使花材充分利用，市府投入些許經費，讓蘭花能夠於台南市各大景點及機關遍地開花，使市民朋友及遊客都能免費觀賞蘭花，也讓台南的蘭花被更多國人看見，並融入民眾日常生活之中。

農業局長李建裕指出，市長黃偉哲相當關心蘭展花材後續利用，因此邀集觀旅局、民政局、文化局、交通局、教育局、市場處、衛生局等7個單位，協力於台南市共38處地點佈置微型蘭展，展期自4月9日至4月22日，藉此延續2022台灣國際蘭展熱度，讓更多市民朋友欣賞蘭花、喜愛蘭花。

38處遍地開花地點包括山上花園水道博物館、台南市立圖書館新總館、愛國婦人會館、南瀛天文館、台南市立體育場、忠義國小孔廟東大城坊旁、善糖國小、新進國小、台南轉運站、新營轉運站、西港區公所、新化區公所、歸仁區公所、北區區公所、安南區公所、新市區三里活動中心、台南遠東香格里拉、台南大員皇冠假日酒店、台糖長榮酒店(台南)、台南晶英酒店、捷絲旅台南十鼓館、台南富信大飯店、台南富華大飯店、台南大飯店、趣淘漫旅，以及保安、開元、新市、仁德、西門淺草、學甲、六甲、西港、白河、新營第一等公有零售市場與柳營奇美醫院、永康奇美醫院、台南安南醫院。

台灣蘭花產銷發展協會也特別為蘭展設置數位線上展覽，以3D環景技術掃描主題館、競賽館、蘭創館、商務館、商業品種區等五大展館內容，讓民眾能隨時身歷其境走訪蘭花奇幻世界。

國際蘭遍地開花，台南市38處微型蘭展9日登場。圖／台南市府提供
國際蘭遍地開花，台南市38處微型蘭展9日登場。圖／台南市府提供
國際蘭遍地開花，台南市38處微型蘭展9日登場。圖／台南市府提供
國際蘭遍地開花，台南市38處微型蘭展9日登場。圖／台南市府提供
國際蘭遍地開花，台南市38處微型蘭展9日登場。圖／台南市府提供
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