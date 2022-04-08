私設禁餵鳥告示牌 公信力惹議

嘉義市舊燈區啟明路與新生路間一處空地被私人停車場管理公司圍起來並在周邊豎起「禁止餵食禽鳥」公告，且敘明違規者面臨最高6000元罰鍰，只是這告示牌不是政府單位設立，也沒有說明是那條罰則，民眾質疑公信力，也不明白為何空地不能餵食禽鳥？市環保局表示，餵食禽鳥會造成禽鳥群聚汙染環境，該土地已委由民間公司管理，業者有管理義務，可以將違規事證轉送環保局開單告發。

市府交通處停管科長盧家慧表示，這處空地已委託業者管理，業者有管理義務，民眾任意餵食禽鳥會造成禽鳥聚集，群聚之後的鳥屎、飛羽等會汙染環境，甚至有禽流感疑慮，因此依據廢棄物清理法第 27條第1項第9款，在指定清除地區內，嚴禁有飼養禽、畜有礙附近環境衛生，依同法第50條第1項第3款，處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

她指出，這片空地目前城市車旅是管理單位，市府請廠商加強環境清潔並立牌告示禁止餵食禽鳥，同時請廠商派員勸導民眾禁止餵食行為，如屢勸不聽即將違法事證轉送環保局開單告發。