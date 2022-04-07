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主廚入校、學童能烤餅乾 嘉市育人國小設「食育教室」

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市育人國小獲灃食公益飲食文化教育基金會、嘉市府補助，新建「食育教室」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市育人國小獲灃食公益飲食文化教育基金會、嘉市府補助，新建「食育教室」。圖／嘉義市政府提供

嘉義市育人國小去年獲灃食公益飲食文化教育基金會、嘉市府補助，新建「食育教室」，透過有美感的用餐環境、主廚入校，提升學生午餐質感，學校也融入課程，實踐均衡及優質飲食，此教室還能化身烹飪空間，幼兒園到六年級都能親手製作烤餅乾、烤蛋糕等，讓飲食素養成生活能力。

食育教室今天揭幕，現場帶來異國料理饗宴，由學童擔任國際美食小達人，解說美食，大飽口福之外，也開啟新視野。

灃食公益飲食文化教育基金會資深經理葉俊甫說，已在嘉市建置8間食育教室，在「飲食知識」、「美學品味」、「美味革新」、「體現空間」、「創意互動」5感層面，建構完善的課程，會讓主廚入校，帶領校廚改變午餐廚房的氛圍，同時讓學童從打餐服務，培養團隊合作，均衡不挑食，也孕育用餐的品味、引導探索飲食知識、對食物的感恩惜福。

嘉市長黃敏惠說，相信會成為學童求學過程中，很特別又美好的記憶，同時也是給孩子一個最棒的兒童節禮物。

嘉義市育人國小的食育教室今天啟用。圖／嘉義市政府提供
嘉義市育人國小的食育教室今天啟用。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（前排右二）體驗育人國小食育教室。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（前排右二）體驗育人國小食育教室。圖／嘉義市政府提供
嘉義市育人國小食育教室今天啟用。圖／嘉義市政府提供
嘉義市育人國小食育教室今天啟用。圖／嘉義市政府提供

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