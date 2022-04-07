快訊

空中驚魂10分鐘！馬航近萬公尺高空突急墜 乘客慘叫遭拋出座位

中職／ 失言「陳鴻文飛刀射向那些死猴子」網：主播吃炸藥了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體能、繩索、通訊台南消防再訓練 要全面提升救災能力

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
體能、繩索、通訊台南消防再訓練，要全面提升救災能力。圖／五大隊蔡承諭提供
體能、繩索、通訊台南消防再訓練，要全面提升救災能力。圖／五大隊蔡承諭提供

台南市消防局第五大隊今天召集全體消防人員200多人舉辦常訓、救助複訓及無線電紀律訓練，測驗基本體能、繩索技能，特別針對無線電使用及注意事項訓練，從單點個人體能到2點連線繩索救援，再到無線電全面運用。

無線電是消防人員現場最重要溝通工具，現今消防人員都有至少1支以上無線電，沒有良好無線電率及通訊品質直接影響消防人員救災安全；美國國家職業安全衛生協會分析造成消防人員殉職前5大因素，其中一個就是「通訊溝通不良」；美國國家火災預防協會更是認為消防安全官應掌握確保無線電通訊，矯正不清楚或不完整通訊，這些都顯示「無線電紀律養成絕對是消防救災的重中之重」。

台南消防局近來全面換發無線電，並將通訊模式改為數位模式，第五大隊因應無線電換發研擬相關訓練課程，包括使用原則、紀律、喊話內容及極端環境通話練習，增加使用無線電效率，養成良好無線電紀律，讓整體救災現場更加安全。

五大隊昨今兩天訓練測驗跑步、單槓、舉重、伏地挺身、平板支撐、100公尺負重、折返跑等項目；複習「高所、低所救助、人員斜降」等繩索救助技能，將救災基礎紮穩，提升戰力；消友會第五辦事處也頒獎表揚3月底發生龍崎區民眾墜谷失聯3日後成功尋獲救出生還的搜救人員。

體能、繩索、通訊台南消防再訓練，要全面提升救災能力。圖／五大隊蔡承諭提供
體能、繩索、通訊台南消防再訓練，要全面提升救災能力。圖／五大隊蔡承諭提供
體能、繩索、通訊台南消防再訓練，要全面提升救災能力。圖／五大隊蔡承諭提供
體能、繩索、通訊台南消防再訓練，要全面提升救災能力。圖／五大隊蔡承諭提供
體能、繩索、通訊台南消防再訓練，要全面提升救災能力。圖／五大隊蔡承諭提供
體能、繩索、通訊台南消防再訓練，要全面提升救災能力。圖／五大隊蔡承諭提供
體能、繩索、通訊台南消防再訓練，要全面提升救災能力。圖／五大隊蔡承諭提供
體能、繩索、通訊台南消防再訓練，要全面提升救災能力。圖／五大隊蔡承諭提供
體能、繩索、通訊台南消防再訓練，要全面提升救災能力。圖／五大隊蔡承諭提供
體能、繩索、通訊台南消防再訓練，要全面提升救災能力。圖／五大隊蔡承諭提供

台南 美國 電通

延伸閱讀

政院提修法 健全防救災體系禁永久屋法拍出租

女大生疑因負氣離家落水 今天尋獲遺體

新北199家企業協助防災 市府表揚善盡社會責任

女大生疑因負氣離家 在彰濱漁港碼頭落水失蹤

相關新聞

全國僅3名 來台8年菲律賓移工艾羅榮獲全國模範移工

台南市移菲律賓移工艾羅(EVANGELISTA ARIEL SANCHEZ)榮獲勞動部全國模範移工之一，為公開表揚優秀移...

嘉市盧山橋新建拚9月底通車 汛期考驗先解決這4缺口

連接嘉義市與嘉縣民雄鄉的盧山橋改建雙拱橋，進度56%，穩定超前，不過先面臨汛期考驗，由於橋體兩端各有2個供施工進出的缺口...

影／中山高大灣交流道周邊長期壅塞 南市府宣布改善完成

台南市永康區大灣交流道周邊尖峰時段交通長期壅塞、民眾一直詬病；工務局自復興路口東向往南引道新建工程完工；市長黃偉哲下午察...

大甲媽遶境雲林不外借學校廁所 改設流動廁所、洗手台

大甲媽本月10日將駐駕雲林西螺福興宮，縣府昨指出不開放遶境隊伍進入校園，也不可使用廁所及洗手台，張麗善今天表示，民政處目...

台南發展快速稅收增加上節流有成 連7年有歲入歲出賸餘

台南市政府今天第536次市政會議討論通過110年度總決算，110年度總預算歲入歲出預算分別為961.45億元及1006....

台南安平劍獅埕租約到期 民代：公廁應保留方便觀光客

台南知名景點安平劍獅埕，由金安文教基金會向國有財產局承租營造，因租約到期國產署決定收回，台南市議員李啟維爭取公用廁所認養...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。