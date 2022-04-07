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體能、繩索、通訊台南消防再訓練 要全面提升救災能力
台南市消防局第五大隊今天召集全體消防人員200多人舉辦常訓、救助複訓及無線電紀律訓練，測驗基本體能、繩索技能，特別針對無線電使用及注意事項訓練，從單點個人體能到2點連線繩索救援，再到無線電全面運用。
無線電是消防人員現場最重要溝通工具，現今消防人員都有至少1支以上無線電，沒有良好無線電率及通訊品質直接影響消防人員救災安全；美國國家職業安全衛生協會分析造成消防人員殉職前5大因素，其中一個就是「通訊溝通不良」；美國國家火災預防協會更是認為消防安全官應掌握確保無線電通訊，矯正不清楚或不完整通訊，這些都顯示「無線電紀律養成絕對是消防救災的重中之重」。
台南消防局近來全面換發無線電，並將通訊模式改為數位模式，第五大隊因應無線電換發研擬相關訓練課程，包括使用原則、紀律、喊話內容及極端環境通話練習，增加使用無線電效率，養成良好無線電紀律，讓整體救災現場更加安全。
五大隊昨今兩天訓練測驗跑步、單槓、舉重、伏地挺身、平板支撐、100公尺負重、折返跑等項目；複習「高所、低所救助、人員斜降」等繩索救助技能，將救災基礎紮穩，提升戰力；消友會第五辦事處也頒獎表揚3月底發生龍崎區民眾墜谷失聯3日後成功尋獲救出生還的搜救人員。
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