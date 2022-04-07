嘉市盧山橋新建拚9月底通車 汛期考驗先解決這4缺口

連接嘉義市與嘉縣民雄鄉的盧山橋改建雙拱橋，進度56%，穩定超前，不過先面臨汛期考驗，由於橋體兩端各有2個供施工進出的缺口，比堤防低，牛稠溪暴漲恐淹水，市長黃敏惠昨視察；市府工務處表示，會封閉下游面的缺口，上游缺口會做閘門。

工務處指出，新橋體上月已吊裝主梁，預計5月吊裝拱肋、7月安裝鋼索及橋面板，橋體兩側的工作便橋，7月份先後拆除。盧山橋新橋預計9月底完工通車，連接盧山橋的東義路拓寬，則明年6月竣工。

新盧山橋位於原橋的下游，除了橋體墊高，且205公尺長都「不落墩」，不阻礙溪水，減緩淹水情形，不過完工前就遇上汛期，新橋體的兩端、都各有2個缺口讓工程車輛駛入河床的便橋，但缺口比堤防還低，河水暴漲恐水淹路面。

工務處說，橋體兩端位於下游面的缺口，月底前就會用永久擋土牆封閉，上游面缺口，採鋼版樁做擋水閘門，可再加太空包防堵；至於工作便橋，遇大雨會吊離橋面的鋼板，只留柱子。