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影／中山高大灣交流道周邊長期壅塞 南市府宣布改善完成

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
中山高大灣交流道周邊長期壅塞 ，改善工程在機慢車便道下午通車後宣告完成。記者周宗禎／攝影
中山高大灣交流道周邊長期壅塞 ，改善工程在機慢車便道下午通車後宣告完成。記者周宗禎／攝影

台南市永康區大灣交流道周邊尖峰時段交通長期壅塞、民眾一直詬病；工務局自復興路口東向往南引道新建工程完工；市長黃偉哲下午察看後宣布完工，下午五點東南向引道開放通車。

工務局長蘇金安表示，大灣交流道東西兩側道路都完成改善，增加行車空間可提供民眾安全順暢道路，解決長期壅塞；尤其復興路東向往南引道工程去年底已完工，但配合交通號誌的建置，一直到今天才開放。

工務局表示，大灣交流道位在永康區建國里、復國里交界，是目前距市中心最近交流道；連結市區與永康大灣、歸仁、新化等地；民國104年啟用效紓解仁德交流道交通瓶頸，周邊卻也出現壅塞，讓許多就業南科、永康工業區市民飽受上下班壅塞之苦。

工務局表示，為紓解大灣交流道尖峰時段車潮，籌措1900萬元在中山高東西兩側都進行道路改善工程；第一階段改善大灣交流道東側側車道，及復興路等兩處路口，各額外增設3.5公尺寬右轉專用車道，分流右轉車輛，增加直行車輛駐車空間，去年7月完工。

第二階段在大灣交流道西側，針對復興路東行右轉往南方向，向國防部政治作戰局爭取老舊眷村「慈光九村」土地使用，增闢車道長約110公尺，寬約6到7公尺不等車道，減少東行方向與右轉車輛交織問題，提升直行及右轉車輛儲車空間，去年11月完工。

工務局表示，針對大灣交流道周邊四個路口分階段性改善完成後，直行車輛將不用再和右轉車輛爭道，造成交通打結，並有效緩解永康區復興路往東車輛與右轉車輛交織狀況，解決大灣交流道周邊交通亂象問題。

交通局長王銘德表示，為盡速紓解復興路南下右轉高速一街車流，新增闢臨時性右轉車道，惟受限於土地取得等因素，目前該車道尚屬於臨時性便道，會受限於道路線型的轉彎半徑及大型車的行車視野死角等因素，僅適合開放小型車及機車行駛，且速限為30公里，相關大型車輛禁止進入，交通局也會在上游路段設置相關告示牌面，請相關用路人務必遵守。

中山高大灣交流道周邊長期壅塞，改善工程在機慢車便道下午通車後宣告完成。記者周宗禎／攝影
中山高大灣交流道周邊長期壅塞，改善工程在機慢車便道下午通車後宣告完成。記者周宗禎／攝影
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中山高大灣交流道周邊長期壅塞 ，改善工程在機慢車便道下午通車後宣告完成。記者周宗禎／攝影
中山高大灣交流道周邊長期壅塞，改善工程在機慢車便道下午通車後宣告完成。記者周宗禎／攝影
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中山高大灣交流道周邊長期壅塞，改善工程在機慢車便道下午通車後宣告完成。記者周宗禎／攝影
中山高大灣交流道周邊長期壅塞，改善工程在機慢車便道下午通車後宣告完成。記者周宗禎／攝影

車道 台南 黃偉哲

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