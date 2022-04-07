大甲媽遶境雲林不外借學校廁所 改設流動廁所、洗手台

大甲媽本月10日將駐駕雲林西螺福興宮，縣府昨指出不開放遶境隊伍進入校園，也不可使用廁所及洗手台，張麗善今天表示，民政處目前正在遶境路線中尋找空曠場地或與駐駕廟宇協調，在周邊設置流動廁所及洗手台，提供香客集中使用，請香客配合縣府及主辦單位防疫措施，也不要到民宅借廁所。

張麗善呼籲，曾在高風險區活動，或與確診者足跡重疊等，請自行購買家用快篩試劑，或至土庫、古坑、林內、二崙、麥寮和水林鄉衛生所等6家衛生所，及成大斗六分院、雲林基督教醫院、若瑟醫院和中國醫藥大學北港附設醫院接受抗原快篩。

另若出現呼吸道等相關症狀，需做核酸檢測者，可前往台大雲林分院、成大斗六分院、雲林基督教醫院、若瑟醫院、雲林長庚醫院和中國醫藥大學北港附設醫院等6家醫院進行PCR採檢。