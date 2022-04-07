台南發展快速稅收增加上節流有成 連7年有歲入歲出賸餘

台南市政府今天第536次市政會議討論通過110年度總決算，110年度總預算歲入歲出預算分別為961.45億元及1006.28億元，市長黃偉哲上任以來厲行開源節流執行結果，歲入決算數973.15億元，歲出決算數954.89億元，歲入歲出決算賸餘款18.26億元，是自104年度起連續7年有歲入歲出賸餘，與預算數短絀44.83億元相比，增加63.09億元，主要係歲入部分較預算增加11.70億元，歲出部分較預算減少51.39億元所致。

台南市財政稅務局長陳柏誠表示，110年度歲入出決算賸餘為18.26億餘元，除節省開銷以外，歲入面主要是來自稅收、規費及其他收入增加，整體執行率達101.22%。稅收增加主要是地方稅增加13.69億餘元，其中土地增值稅因看好台南市發展有成，土地移轉熱絡增加3.95億餘元、地價稅因隨課案件成長增加2.83億餘元、印花稅因不動產買賣及承攬案件數增多增加2.17億餘元、契稅徵起案件成長增加4.01億元、使用牌照稅因汽車數量呈現成長趨勢增加0.99億元，但特別統籌分配稅因實際執行情形核撥影響減少1.97億餘元。

規費收入方面，受惠於房地市場交易增加，地政相關規費收入亦較預算增加約2.2億餘元。全年執行結果，公共債務未償餘額550.85億元，不僅無新增借款，更較去年減債39.65億元，總體債務（含自償性債務）582.94億元較去年減債45.44億元，且不論是從總體債務或公共債務觀察，110年底均為台南市升格以來的債務新低點，總計市長黃偉哲上任3年以來，台南市總體債務減少191.33億元。

主計處代理處長方盆表示，歲出較預算減少部分，主要是營繕工程及財物採購結餘7億元、實際進用員額較少等人事費節餘9.07億元、退休撫卹等統籌經費賸餘及債務付息賸餘等按業務需要而減少支付及撙節支出13.30億元、補助或委辦計畫節餘10.72億元、收支併列預算收入未達而減支8.62億元、計畫變更致未實施或工作量減少1.35億元、專案經費第一、二預備金未動支數0.33億元、其他1.00億元等所致。

市府表示，自合併升格以來，採取「撙節優先開源並濟」的財政策略，主動刪減不必要的計畫以及活動經費等，移緩濟急，將撙節之經費優先用在市民迫切需要之用途，讓市政順利推動。厲行開源節流及控管預算執行，也逐漸產生成效，財政狀況雖已逐漸改善，因仍有歷年累計短絀待填補，未來仍將持續努力，妥適配置有限資源，落實開源節流措施，健全財政，以提升治理效能。