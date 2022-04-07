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政治打壓？ 國民黨南市議員參選人選舉看板遭拆

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨台南市議員中西、北區參選人姚正玉承租在劍橋南商文教會館外牆掛上選舉看板，但今天被拆下。圖／姚正玉提供
國民黨台南市議員中西、北區參選人姚正玉承租在劍橋南商文教會館外牆掛上選舉看板，但今天被拆下。圖／姚正玉提供

國民黨台南市中西、北區市議員初選參選人姚正玉日前在劍橋南商文教會館外牆掛上選舉看板，她指遭政治打壓，被拆除。台南高商表示，因會館在整修以及申請旅館執照中，暫不能懸掛廣告，必須等完工及營業後才可懸掛。

姚正玉今天表示，她是在上月間向廣告公司承租劍橋南商文教會館外牆，3月10日掛上「我不是子弟兵、接班人、代理人，我只是姚正玉-和你們一樣的自己」的選舉看板，昨天卻臨時被廣告公司通知必須拆除，今日已被拆除。

姚正玉說，廣告公司指承租外牆懸掛廣告一切合法，但近來南商卻被「檢舉」外牆掛上競選看板，有政治介入校園的疑慮，要求南商處理、南商再要求會館經營單位劍橋飯店、劍橋再通知廣告公司要拆看板，由於先前四方承租都有合法，要求拆看板是違約行為。

她表示，該會館大樓位於南門路、府前路口，並不在健康路的南商校園，外牆廣告面對的是人潮車流的大馬路並非校園內；且該大樓歷來無論出租經營店家、旅館，外牆懸掛各式商業廣告相安無事，均屬合法商業行為，合約並未限不能掛競選看板，卻被有心、有力人士政治化，向學校施壓，「這種政治打壓、無端政治化的手段實在太可惡、可笑。」

台南高商表示，該校文教會館承租給劍橋飯店經營，去年暑假到期，重新招標，再由劍橋飯店標到，但因文教會館未取得旅館執照，要求劍橋先申請到旅館執照再營業，目前未營業整修中。而原來牆壁上的廣告因未到期，同意合約到期再拿下。但日前發現牆壁上掛上新的廣告看板，也未經校方同意，因此要求廣告商把看板拆下；該牆壁須等到旅館執照拿到，且整修已完畢並營業才可以懸掛廣告看板，但掛看板前仍須經該校同意。

劍橋 台南 國民黨

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