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古蹟美食林立 台南孔廟商圈府中街20周年街慶周末登場

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市孔廟商圈府中街20周年街慶活動9日及10日登場。圖／台南市府提供
台南市孔廟商圈府中街20周年街慶活動9日及10日登場。圖／台南市府提供

台南市孔廟商圈府中街20周年街慶活動，將在周末9日和10日登場，除了市集及街藝表演等精彩活動，還有商圈消費集點活動，台南市長黃偉哲邀請全國民眾周末來孔廟府中街走走逛逛，並祝福孔廟商圈繁榮興旺。

黃偉哲表示，孔廟商圈周邊文化古蹟林立，也有許多特色旅宿商家，走路就可以抵達許多特色景點，充滿人文氣息。每年的商圈年度慶典盛會，都吸引許多市民及外地遊客，孔廟商圈內的店家，更有各式文創商品及伴手禮，並且南市府長期輔導與商圈協會努力下，不斷提升購物環境，包含無菸商圈推動、導入行動支付與循環經濟，2020年榮獲經濟部中小企業處舉辦特色商圈「友善活力組」第二名。

經發局長陳凱凌指出，孔廟商圈位於充滿歷史人文氣息的孔廟文化園區內，擁有許多豐富在地特色景點：台灣文學館、台南美術館、司法博物館、愛國婦人館，以及忠義國小武德殿，都是珍貴的歷史古蹟，孔廟周邊也有幾家經營許久的美食名店，例如莉莉水果店、福記肉圓及克林台包食品、不老莊藥膳香腸及第三代虱目魚魚丸等皆遠近馳名，歡迎大家趁周末假期，來孔廟府中街一起慶祝，並安排商圈漫步巡禮之遊。

孔廟商圈理事長楊淑媖表示，府中街20周年慶結合刺桐樹花開季節，當日現場活動除了切蛋糕分送與遊客同歡外，還有假日市集、忠孝國中-祥獅獻瑞、中山國中-舞蹈與直笛表演、進學國小-口琴表演、忠義國小-舞蹈表演及街頭藝人表演等，商圈也同步推出消費集點活動，集滿兩點即可參加商圈好禮抽獎，超過千份好禮，包含店家商品兌換券、商圈紀念胸章、與此次特別設計商圈地圖手帕，都會在這次活動中亮相，送給參加活動的民眾，另外也會表揚去年萬聖節、攤商布置彩繪獲獎商家。

台南市孔廟商圈府中街20周年街慶活動9日及10日登場。圖／台南市府提供
台南市孔廟商圈府中街20周年街慶活動9日及10日登場。圖／台南市府提供

孔廟 伴手禮 古蹟 黃偉哲

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