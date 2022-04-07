台南法拍會4月12日登場 歡迎民眾來撿便宜

行政執行署台南分署4月12日下周二下午4時起在中庭廣場，舉辦動產拍賣會。拍賣物品有2016年TOYOTA Altis、2011年中華ZINGER、中華廂型車等轎車、光陽及山葉機車、RIMOWA行李箱等，應有盡有，歡迎民眾前來撿便宜。

台南分署表示，這次拍賣活動比較吸晴的物件為2016年TOYOTA Altis，該車滯欠牌照稅7083元、牌照稅罰鍰3118元、燃料費9133元、公路法罰鍰4200元、強制汽車責任保險法罰鍰5000元、交通罰鍰3萬9200元，合計6萬7734元。

台南分署提醒，該車輛未參加定期檢驗，車牌遭註銷，拍定人要重新驗車，才能領牌，至於該車為第一次拍賣，訂有底價，有興趣的買家，可以參考看看。