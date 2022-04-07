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請支援採收！雲林收蒜叫不到工 二監派人幫忙農民笑了
雲林是國產蒜頭產地，3月下旬陸續進入採收季，但遇到雨災，土壤高濕度，多數蒜頭泡在水裡且吸飽水，球瓣裂開，蒜農連日下田搶收，不過現在人力大，又為缺工苦惱，縣長張麗善媒合雲林第二監獄受刑人，今天首度調派11名受刑人幫忙採收，之後再視蒜農需求，繼續派工協助。
農民吳義評說，田裡的蒜頭都已經損傷，再不趕快把好的採收起來，損失會更慘重，但蒜農都遇到類似問題，大家都很急著要採收，以致沒有足夠的工人可以幫忙，一度擔心到不知如何是好。
縣府農業處代理處長蔡耿宇說，雲林縣農會有一批農業人力團，透過與基層農會合作，媒合有工人需求的農民，引進代耕人力，最近蒜頭搶收，日前已分別調度7人到莿桐及林內支援，今天東勢有較大的迫切需求，則調度11人來協助。
張麗善等人今天到蒜田視察，她表示，原本長期合作的雲林監獄，因部分人力仍在調整分艙、分流管制，暫無法上工，此次找上雲林第二監獄典獄長蔡景裕請求支援獲支持，首度將原在科技電子廠協助加工的人力派駐田間協助農務。
雲林第二監獄作業科長何明哲說，農務人力以快要期滿或假釋的受刑人為優先，有意願就能報名，審核通過後會派工，也讓其在回歸社會前的過度階段，可先適應工作，工作者每人每月約可領8000元至1萬元不等的勞作津貼，在監獄內生活可靠自己、不需家人寄錢，甚至還可存錢。
東勢鄉農會總幹事陳倉富說，蒜頭雖然長得大顆，但飽水已讓品質損壞；據了解，產地濕蒜從每台斤約30至32元，跌至目前每台斤約22至23元左右，品質確實影響價格，不過是正常的市場調節機制。
縣農會總幹事簡明欽指出，縣農會目前媒合雲林監獄合作的農會有大埤、四湖、東勢、北港等7家，這次與雲林第二監獄合作，後續農民有需求向各地區農會申請，核定後就會機動調度派工，舒緩農業季節性缺工問題。
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