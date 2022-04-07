嘉市品牌米上市售價曝光 推出「米乖乖」還要擴大栽種

嘉義市以台農82號米打造「幸福嘉義米」品牌，以契作方式首批收成，設計新包裝正式上市，市長黃敏惠說，知名業者乖乖、奮起福米餅以此打造「米乖乖」，讓嘉市農業跨出一大步；市農會指出，此款屬機能性產品，1斤市售120元，搶攻中高端市場，今年栽種面積增至5公頃，未來以量制價。

市農會表示，幸福嘉義米全為契作，有生產履歷，必須做相關檢測，栽種要減少農藥，成本提高，暫非每個農民都能接受，不過收購價格比公糧高，預料會不少人有意願，從去年頭港農業區首發2公頃，今年上升到5公頃，嘉市總水稻面積643公頃，希望種嘉義米達15到20公頃。

市農會也說，北部的米可賣到1斤200元以上，幸福嘉義米有機能性，市售1斤120元、1公斤180元，要搶攻中高端市場。

黃敏惠等人今發表全新包裝的幸福嘉義米，正式宣告上市，黃敏惠說，市面積不大，要在有限土地裡種出有價值、競爭力的農作物，台農82號會帶領農業朝精緻、品牌發展，新包裝適合送禮。

農試所嘉義分所米博士吳永培說，台農82號米有黏稠性、美味，適合拿做壽司或米酒等產品，粗蛋白含量低，盼未來外銷世界。

知名零食乖乖近來頻推出在地客製化口味，此次與奮起福餅店合作，用台農82做出奮起湖排骨便當口味的米乖乖，奮起福創辦人陳岱聲說，目前嘉市限定販售，首批2萬4000包，不是賣量，要吸引外來遊客來嘉義。