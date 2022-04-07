快訊

已婚男確診足跡曝「5天到女同事家8次」 女辯：來修水管

篩檢人數大增 陳時中：至醫院採檢若為輕症一律回家等報告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

說閩南語很潮！謝龍介與大天后宮開辦台語認證加強班

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨市議員謝龍介開設「教育部台語認證基礎加強班」。圖／取自謝龍介臉書
國民黨市議員謝龍介開設「教育部台語認證基礎加強班」。圖／取自謝龍介臉書

國民黨台南市議員謝龍介台語超溜，功力備受肯定，他今天在臉書分享對台語有興趣的朋友，可以參考台南祀典大天后宮主辦的「教育部台語認證基礎加強班」，協辦單位是財團法人赤嵌文教基金會、台中市海洋台語文研究學會。

謝說他長期推廣台語文化，讓年輕人覺得講台話是很潮的一件事！謝龍介也會親自授課嗎？他說開課當天他會出席，主要是邀請專業師資授課。

謝龍介是赤崁文教基金會董事長，台中新海洋台文研究學會有專業師資，台語班上課地點獲台南祀典大天后宮支持，上課時間為期12周每次4小時，時間從5月7日至7月30日，每周六上午10點至12點及周六下午1點30分至3點30分。

報名日期：4月11日至5月6日；認證日期：8月7日。

Line ID：0920498095 (林紹良）

e-mail：haitai.org@msa.hinet.net

報名資料需備「姓名、身分證字號、單位機關、通訊地址、聯絡電話、手機、e-mail、Line ID」

名額預定30名，收工本講義費用300元，目標是教育部閩南語語言能力認證考試。

台語 台南 謝龍介

延伸閱讀

高鐵癱瘓謝龍介批天天給人民驚嚇 黃偉哲啟動緊急應變

議員評鑑被列「待觀察」謝龍介反擊：批評的人做了什麼

陳時中將推類普篩 謝龍介：別人孩子放屁就說腸子爛？

謝龍介議員評鑑入「待觀察」名單 綠委：實在可笑

相關新聞

成群外來種入侵故宮南院 鳥學：白尾八哥族群失控

春天百花開，也是鳥兒繁殖期，外來種白尾八哥天敵少，適應力強，族群大量增加，嘉義縣故宮南院中庭，由3萬6千多片鑄鋁圓盤外掛...

說閩南語很潮！謝龍介與大天后宮開辦台語認證加強班

國民黨台南市議員謝龍介台語超溜，功力備受肯定，他今天在臉書分享對台語有興趣的朋友，可以參考台南祀典大天后宮主辦的「教育部...

台南法拍會4月12日登場 歡迎民眾來撿便宜

行政執行署台南分署4月12日下周二下午4時起在中庭廣場，舉辦動產拍賣會。拍賣物品有2016年TOYOTA Altis、2...

請支援採收！雲林收蒜叫不到工 二監派人幫忙農民笑了

雲林是國產蒜頭產地，3月下旬陸續進入採收季，但遇到雨災，土壤高濕度，多數蒜頭泡在水裡且吸飽水，球瓣裂開，蒜農連日下田搶收...

嘉市品牌米上市售價曝光 推出「米乖乖」還要擴大栽種

嘉義市以台農82號米打造「幸福嘉義米」品牌，以契作方式首批收成，設計新包裝正式上市，市長黃敏惠說，知名業者乖乖、奮起福米...

黃偉哲臉書揭與葉菊蘭關係 「湯德章大道1號」設立意義

台南市長黃偉哲今在臉書粉專宣布 ，今天是台南「言論自由日」的十周年，正式將台灣文學館門牌，更名為「湯德章大道1號」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。