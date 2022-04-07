說閩南語很潮！謝龍介與大天后宮開辦台語認證加強班

國民黨台南市議員謝龍介台語超溜，功力備受肯定，他今天在臉書分享對台語有興趣的朋友，可以參考台南祀典大天后宮主辦的「教育部台語認證基礎加強班」，協辦單位是財團法人赤嵌文教基金會、台中市海洋台語文研究學會。

謝說他長期推廣台語文化，讓年輕人覺得講台話是很潮的一件事！謝龍介也會親自授課嗎？他說開課當天他會出席，主要是邀請專業師資授課。

謝龍介是赤崁文教基金會董事長，台中新海洋台文研究學會有專業師資，台語班上課地點獲台南祀典大天后宮支持，上課時間為期12周每次4小時，時間從5月7日至7月30日，每周六上午10點至12點及周六下午1點30分至3點30分。

報名日期：4月11日至5月6日；認證日期：8月7日。

Line ID：0920498095 (林紹良）

e-mail：haitai.org@msa.hinet.net

報名資料需備「姓名、身分證字號、單位機關、通訊地址、聯絡電話、手機、e-mail、Line ID」

名額預定30名，收工本講義費用300元，目標是教育部閩南語語言能力認證考試。