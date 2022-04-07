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黃偉哲臉書揭與葉菊蘭關係 「湯德章大道1號」設立意義
台南市長黃偉哲今在臉書粉專宣布 ，今天是台南「言論自由日」的十周年，正式將台灣文學館門牌，更名為「湯德章大道1號」。
黃偉哲說從美國留學返台的第一份工作，就是在葉菊蘭立委的國會辦公室擔任助理。所以鄭南榕堅持正義的勇氣，也深深刻印在我心裡，我才會說「連結在地歷史，紀念台灣人的正義與勇氣，是我們該做的事。」
黃表示感念湯德章、鄭南榕，以及每位在台灣民主路上犧牲奉獻的前輩，也象徵台南市追求言論自由、正義勇氣的腳步，永不停歇，持續向前。
黃偉哲日前表示，台南追求轉型正義的腳步，是一棒接一棒，一步接一步，2012年賴前市長將4月7日訂為言論自由日，2014年市府前面道路定名為南榕大道，今天台灣文學館前道路定名為湯德章大道，台灣文學館則成為湯德章大道1號，是非常有意義的，也是見證追求民主、追求自由、追求正義，是一步一步一腳印來進行。
黃偉哲說「湯德章大道一號」規畫在台南具有象徵意義的「台灣文學館」，並以「一號」象徵「新的開始」、「開端」。台灣文學館有百年的歷史，而且湯德章的銅像剛好正對著文學館的大門，象徵對台灣文化的守護、對台灣土地的疼愛，是將文學館將作為湯德章大道1號的歷史因緣，除了喚起民眾感念湯德章律師之外，也希望眾人守護台灣的路，可以持續下去，為了台灣繼續努力
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