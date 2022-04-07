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蒜頭雨損搶收欠工 雲林第二監獄調度受刑人支援

中央社 / 雲林縣7日電

雲林蒜頭正值採收期，連日陰雨蒜頭恐受雨損急需搶收，雲林縣府媒合縣農會與第二監獄合作，今天調度受刑人至東勢鄉協助蒜農採收，解決缺工問題，減少農損。

清明連假農委會主委陳吉仲到雲林瞭解蒜頭受雨損的情形，農民反映缺工嚴重，無法及時採收，加重損失。雲林縣府近日媒合雲林第二監獄調度受刑人協助蒜農採收。

雲林縣農業處副處長蔡耿宇接受中央社記者電訪表示，今天受刑人開始支援採收，上午有11名受刑人在東勢田裡採蒜頭，支援採蒜會一直持續到不缺工為止。

蔡耿宇指出，受刑人協助採收蒜頭是縣府媒合縣農會與監獄合作，受刑人採收基本工資需由農民支付，外出工作保險費則由縣農會與農委會補助，農民可以透過所在地農會向縣農會登記需求人力。

雲林縣長張麗善上午到東勢關心受刑人採收蒜頭情形，接受記者聯訪表示，民國110年就曾媒合大埤、褒忠、水林、北港等4家農會與雲林監獄簽約調派40名受刑人投入農業勞動人力，後續因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫緩。

她說，此次因蒜頭採收期遇到下雨，急需人力協助搶收，縣府第一時間連絡雲林第二監獄典獄長蔡景裕協助，典獄長立即答應，調派人力幫農民搶收。

雲林 受刑人 農會

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