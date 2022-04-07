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台南農民注意！芒果嚴重受損會勘確認 今提報現金救助
今年2、3月連續低溫及降雨，造成台南芒果著果情形不良受損嚴重。農業局長李建裕表示，市長黃偉哲指示查報，昨天現場勘查發現損害程度已達到災損救助標準，今天提報農糧署爭取列入現金救助及低利貸款災區。農民若有災損請主動向所在公所通報，可加速勘災作業，協助早日復耕生產維護權益。
黃偉哲表示，市府昨邀集台南區農改場、農糧署南區分署及區公所等單位前往通報受災的芒果產區勘查，發現受2、3月連續低溫及降雨影響，芒果著果情形不佳，損害程度達20%以上，立即指示農業局依勘查結果提報農糧署，爭取給予農民現金救助及辦理低利貸款。
李建裕表示，農業天然災害現金救助必須依法現勘確認同一行政區內同品項作物，全區損害程度達20%以上，經提報農糧署公告列入現金救助及低利貸款災區，於公告隔日起10日內至土地所在地公所申報現金救助，另申請低利貸款農民自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附該證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向貸款經辦機構提出申請。
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