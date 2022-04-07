台南農民注意！芒果嚴重受損會勘確認 今提報現金救助

今年2、3月連續低溫及降雨，造成台南芒果著果情形不良受損嚴重。農業局長李建裕表示，市長黃偉哲指示查報，昨天現場勘查發現損害程度已達到災損救助標準，今天提報農糧署爭取列入現金救助及低利貸款災區。農民若有災損請主動向所在公所通報，可加速勘災作業，協助早日復耕生產維護權益。

黃偉哲表示，市府昨邀集台南區農改場、農糧署南區分署及區公所等單位前往通報受災的芒果產區勘查，發現受2、3月連續低溫及降雨影響，芒果著果情形不佳，損害程度達20%以上，立即指示農業局依勘查結果提報農糧署，爭取給予農民現金救助及辦理低利貸款。