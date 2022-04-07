台南北門「小黃公車」今通車 不必再步行半小時搭公車
台南市長黃偉哲今天在北門灰瑤港天封宮主持大台南小黃公車「藍4」線通車，宣告大台南小黃公車今天起「前進北門」，下星期將軍區也會有小黃公車進駐。「藍4」路線深入鄰里、串聯溪北沿海村落，每日有固定班次行駛、提供「預約到門」服務，要讓當地鄉親都有感。
原本北門區小蚵寮、西埔內、灰瑤港等沿海村落居民若想搭乘公車，需步行10至30分不等至濱海公路或市道171搭車。
黃偉哲表示，北門區是大台南最北門戶，1920年設置「北門庄」行政區至今已百餘年，極具沿海風貌與海鎮人文歷史，而市府相當重視各區高齡友善及交通需求，自上任後針對原有公共運輸相對弱勢的地區大力推動小黃公車服務。為照顧溪北海線居民，市府回歸以人為本的交通治理概念，不再讓「人配合車」而是「車配合人」，以小黃公車固定班次輔以預約服務，讓地方鄉親外出的目的不再遙遠。
黃偉哲指出，這路線深入北門沿海村落，補足公車班次服務不足及路線服務範圍無法深入村落問題，民眾搭乘小黃公車除了滿足採買、就醫等需求，也可以透過藍4在學甲區公所站轉乘橘9至嘉義高鐵站，相當便利。
「藍4」小黃公車主線由學甲區公所前往南鯤鯓，每天共6固定班次，比照一般公車可在站牌處候車，另提供預約服務，除北門區小蚵寮、西埔內、灰瑤港等村落，在藍4路線沿線站牌處均可用預約搭乘。預約需2人以上共乘，最遲在搭車前1日下午5點前，電話進線或利用「大台南公車APP」內小黃公車專區預約功能，可預約每日早上6點到晚上10點的時段，另預約地點不限在站牌處，只要站牌距離1公里內均可到府接送。叫車專線：06-300-0000。
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