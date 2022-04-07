成群外來種入侵故宮南院 鳥學：白尾八哥族群失控

春天百花開，也是鳥兒繁殖期，外來種白尾八哥天敵少，適應力強，族群大量增加，嘉義縣故宮南院中庭，由3萬6千多片鑄鋁圓盤外掛於弧型牆面構成，空曠高聳，成為八哥棲息活動最佳處所，吱吱喳喳吵雜龐大聲讓遊客訝異，鳥群拉屎製造髒亂，妨礙觀瞻。

「哇！這裡怎麼有那麼多的鳥兒呀，叫聲吵雜，許多鑄鋁圓盤被拉鳥屎弄髒」，故宮南院目前重磅推出「花樣何處來：一位道教皇帝對瓷器製作的影響」，以及「謎樣景泰藍」特展，遊客進館前，在中庭發現鳥群驚訝。故宮南院說，每天鳥群吱吱喳喳，拉鳥屎要清洗。

故宮南院中庭實量體建築的外觀，由3萬6千多片鑄鋁圓盤外掛於弧型牆面構成，以現代數碼化設計呈現古老銅器上的龍紋及雲紋，當陽光移動時，經由圓盤的反射，「在雲中移動的龍」會在此獨特設計的弧形立面上呈現出來。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺說，白尾八哥族群失控，移除錯失時機，不像外來種埃及聖鹮，林務局有效移除，白尾八哥雜食，體積小，棲息繁殖地不固定，適應能力強，一年四季都在繁殖，排擠侵擾本土鳥種，吃農民栽種小蕃茄，成群入侵民眾社區，縣治社區及耕地常見成群白尾八哥。

白尾八哥幾乎有洞就住，室外冷氣支架、擋土牆排水孔，紅綠燈的燈罩，都曾發現牠們築巢，全台道路的號誌桿幾乎都見到牠們，這些都是本土八哥做不到的，不抑制數量，影響本土鳥生態、民眾生活及農作。