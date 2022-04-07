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台南市區68坪餐廳租金含水電1.1萬元 議會餐廳招租

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會1樓餐廳辦理招租。圖／台南市議會提供
台南市議會1樓餐廳辦理招租。圖／台南市議會提供

台南市議會1樓餐廳重新辦理委外經營招租，議長郭信良表示，議會餐廳出租總範圍達68坪，採光充足，門口正對南島路，出入方便，這麼好的環境，每月租金含水電只需1萬1000元，歡迎有意的業者在4月12日前參與投標。

郭信良議長指出，南市議會餐廳每天上午7時50分起即可開始營業，開放時間到晚上9時，而且不受上班日影響，即使假日也可營業販售餐點，除了議會員工，由於周邊停車方便，且鄰近市府，客源充足，很適合經營餐飲業。

議會人員指出，議會員工有180多人，議員50多人平日洽公也會在餐廳用餐等基本消費群，還可以對外拓展客源，像議會近年來環境整理相當舒適，廣場的水舞還有街頭藝人表演等，假日吸引很多親子及全家來休閒，都可以吸引到餐廳消費。

議會總務組表示，員工餐廳租金包含水電、餐桌椅及地下一樓廚房等現有設備，實為物美價廉的經營場地，詳情可接洽承辦人謝小姐電話06-3903948詢問，並請把握時間在4月12日下午5時前備妥資料投標。13日開標。

台南市議會前廣場的水舞已成為休閒景點。記者吳淑玲／攝影
台南市議會前廣場的水舞已成為休閒景點。記者吳淑玲／攝影

郭信良 水電 街頭藝人

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