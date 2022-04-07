台南市區68坪餐廳租金含水電1.1萬元 議會餐廳招租

台南市議會1樓餐廳重新辦理委外經營招租，議長郭信良表示，議會餐廳出租總範圍達68坪，採光充足，門口正對南島路，出入方便，這麼好的環境，每月租金含水電只需1萬1000元，歡迎有意的業者在4月12日前參與投標。

郭信良議長指出，南市議會餐廳每天上午7時50分起即可開始營業，開放時間到晚上9時，而且不受上班日影響，即使假日也可營業販售餐點，除了議會員工，由於周邊停車方便，且鄰近市府，客源充足，很適合經營餐飲業。

議會人員指出，議會員工有180多人，議員50多人平日洽公也會在餐廳用餐等基本消費群，還可以對外拓展客源，像議會近年來環境整理相當舒適，廣場的水舞還有街頭藝人表演等，假日吸引很多親子及全家來休閒，都可以吸引到餐廳消費。