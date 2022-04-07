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全糖城市又挨酸 網友想找「鹹的牛肉湯」引論戰

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全糖城市又挨酸 網友想找「鹹的牛肉湯」引論戰超捧腹

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南的牛肉湯是特色美食。圖／取自文章牛肉湯臉書
台南的牛肉湯是特色美食。圖／取自文章牛肉湯臉書

台南人又被酸了！？一名網友在PTT上發文，表示自己是中部人在南科工作，吃了幾家台南知名的牛肉湯店，想找「鹹的牛肉湯」，並稱喝到甜的牛肉湯及甜的肉燥飯，實在難以接受，發文也引發網友論戰，支持的人「還有甜的麻醬麵與肉粽，第一次吃到真的嚇到了」，但也有網友不以為然，「牛肉湯的湯底用蔬菜水果熬的，本來就甜啊」、「一點都不甜，你的味覺壞了」、「怎麼不去嫌客家人的薑絲大腸是酸的」，眾多回應讓人捧腹。

台南號稱「全糖城市」，因為飲食偏甜，外地人特別是中北部民眾到台南，都有些不習慣，但台南人本於「全台最有榮譽感的城市」市民，遇到相關的批評，總是有人會跳出來維護台南飲食特色，嗆外地人「不懂台南的甜」。

而之前因為偏甜口味多次引發支持與不支持兩派論戰，像是漢堡王之前曾推出台南店買漢堡送糖包活動，就曾引起爭議，還有網上討論「台南茶飲的全糖是其他城市兩倍甜？」，連市長黃偉哲都自稱是「全糖市長」。

這名網友在PTT台南版上發文表示，吃了幾家牛肉湯，不僅湯是甜的，搭配的肉燥飯也是甜的，甚至連蔥花蛋都加糖，本來想用醬油中和一下甜味，但有的店家只提供有甜味的醬油膏，「好吃是好吃，但那個甜味實在無法接受」，詢問網友有沒有鹹的牛肉湯。

台南牛肉湯是知名的特色小吃，使用的是本地產的溫體牛肉，而非進口的冷藏（凍）肉，生切片後以蔬果熬煮的熱湯燙熟，肉質香滑軟嫰，其他縣市較難吃到，是很多外地人到台南必吃美食。

網友發文又引發論戰，不支持者表示「哪裡有甜，根本不甜」、「你要去耳鼻喉科了」、「不要又汙名化台南的甜」、「想吃鹹還不簡單，加鹽就好啦」、「肉燥飯的肉燥不加糖煮能吃嗎？」，認為牛肉湯本來就是甜的，「北部蚵仔麵線、羹也是甜的，你怎麼不說。」

而也有網友對發文者的感覺「感同身受」，「十幾年前來台南第一次吃到甜的肉粽也是嚇到了」、「在台南不甜的牛肉湯會倒」，全力支持自己帶鹽或醬油，適度調整口味。

網友在PTT上發文想找鹹的牛肉湯，結果引發論戰。圖／PTT
網友在PTT上發文想找鹹的牛肉湯，結果引發論戰。圖／PTT
網友在PTT上發文想找鹹的牛肉湯，結果引發論戰。圖／PTT
網友在PTT上發文想找鹹的牛肉湯，結果引發論戰。圖／PTT
網友在PTT上發文想找鹹的牛肉湯，結果引發論戰。圖／PTT
網友在PTT上發文想找鹹的牛肉湯，結果引發論戰。圖／PTT

台南

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