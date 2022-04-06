嘉市這5大路段路面、人行道改善 總經費逾2億3400萬元

提升道路品質，嘉義市政府爭取中央補助「提升道路品質計畫2.0」共5案，包括垂楊路、大雅路、興業東路等破損嚴重，博愛路二段、大雅路一段人行道則盼修繕，立委王美惠今邀營建署及市府會勘，市府表示，初步獲中央同意，待核定補助後，將積極辦理發包。

市府工務處表示，5案包括「博愛路二段（大同路至中興路）人行道改善工程」、「大雅路一段（民權東路至姜母寮公車站）人行道改善工程」、「垂楊路（新建街至啟明路）道路改善工程」、「大雅路（啟明路至雅竹路）道路改善工程」及「興業東路（吳鳳南路至宣信街）道路改善工程」，總計經費2億3400萬多元，2月10日及2月22日由營建署召開評選會，正待核定補助。

王美惠今會勘說，垂楊路、興業東路等，因車流量大，耗損嚴重，路面也多次挖掘修補，希望刨鋪、路口改善、號誌整合等措施，全面改善路面龜裂、變形等問題；人行道改善部分，則是博愛路二段、大雅路一段，希望人行道拓寬，重新規畫公共設施等措施。

王美惠也說，3月初就曾邀營建署，會勘兩項人行道改善計畫，但嘉市還有許多長年累積的道安問題，要立即推動改善，才再次邀會勘，爭取中央挹注近2億元經費補助。