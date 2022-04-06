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麻豆本月新增兩線國道公車 快速串連台南與南科

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
加速溪北溪南交通縫合，台南市公共運輸處本月新增兩線國道快捷公車，分別由麻豆轉運站往返台南市區、南科，將由漢程客運行駛。記者謝進盛／攝影
加速溪北溪南交通縫合，台南市公共運輸處本月新增兩線國道快捷公車，分別由麻豆轉運站往返台南市區、南科，將由漢程客運行駛。記者謝進盛／攝影

縫合台南溪北、溪南交通，台南市公共運輸處推出「國道快捷公車」，本月中旬將增闢麻豆轉運站往返台南轉運站的橘13及南科的橘14線，單趟車程分別壓縮在50及25分鐘，可望增加通勤族搭乘意願。

麻豆因沒火車站，公路扮演重要運輸角色，民眾若搭車前往台南市區，可搭橘幹線車公車前往善化火車站轉乘，或搭橘12、橘11或橘11-1，或搭和欣或統聯客運經永康交流道前往，雖選擇性多，有些耗時或路線不符合需求。

台南市公共運輸處去年重新檢討相關運輸路線，推出更符合通勤族需求路線，近日除加速推出小黃公車路線，更針對麻豆轉運站緊鄰中山高麻豆交流道地利之便，推出「橘13」、「橘14」國道快捷公車，分別往返台南市區及南科，相關路線、票價大致底定，預估最快下周就會正式公布。

公共運輸處說，「橘13」，從麻豆轉運站出站後直接上中山高，在大灣交流道下，沿永康復興路、南市小東路、平實轉運站、公園南路到台南轉運站，單趟行駛時間約50分鐘，僅停10多站，每天往返42班次。

由麻豆轉運站往返南科園區的「橘14」，經中山高在安定交流道下，由市道178線經樹谷園區轉南科七路進南科，停靠南科管理局、南科實中等，路程約25分鐘。

在台南東區上班的麻豆張先生說，「橘13」就是幾乎開車路線，他笑說，現在油價越來越貴，如此一來不用找停車位及付停車費，也能在車上小睡，估計每月可省好幾千元，「希望班次多一點」，相信搭乘的人會更多。

在麻豆轉運站已可看見將開闢的「橘13」國道快捷公車停靠站牌，台南市公共運輸處說，近日會正式對外公布詳細路線、票價。記者謝進盛／攝影
在麻豆轉運站已可看見將開闢的「橘13」國道快捷公車停靠站牌，台南市公共運輸處說，近日會正式對外公布詳細路線、票價。記者謝進盛／攝影

台南 南科 公車

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