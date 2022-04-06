雲林二崙鄉鋪路治水 張麗善：先把政黨放一邊共同努力

雲林縣二崙鄉雲14線、雲25線及雲32縣年久失修，路基流失導致路面出現龜裂與下陷，且二崙大排上游雜草叢生，導致大雨淹水就倒灌農田。經議員廖偉晴、李明哲向縣府反應，今縣長張麗善到場舉辦施工說明會，編列1676萬3千元，整修3條縣道及整治二崙大排。

二崙鄉長鍾福助說，雲14線、25線及32線是二崙鄉往返崙背鄉及西螺鎮的主要道路，但道路因長年使用，現在已經開始龜裂、下陷，標線也變得模糊，再遇大雨情況恐加劇，不僅影響行車品質，也怕民眾摔車受傷。

縣長張麗善說，為讓民眾去田裡走的路不再坎坎坷坷，與鍾福助一起將政黨放一邊，共同改善二崙道路龜裂下陷及排水問題，縣府共編列1676萬3千元由工務處進行3條縣道道路刨鋪，並由水利處整治二崙大排上游170.5公尺。

工務處長汪令堯說明，二崙鄉刨鋪改善道路包含雲14線627公尺、雲25線899公尺、雲32線438公尺，並遷移雲25線7支路燈改善照明，目前已完成31座人孔蓋地下化，預計4月30日全部完工。