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農村再生添社區休憩點 善化華瑞生態公園啟用

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
農村再生添社區休憩點，台南善化華瑞生態公園啟用。記者謝進盛／攝影
農村再生添社區休憩點，台南善化華瑞生態公園啟用。記者謝進盛／攝影

台南市政府農業局與善化區公所奔波努力有成， 地主無償提供社區公共使用，善化華瑞生態公園昨啟用，農村再生添社區休憩點。

台南市政府農業局說，善化華瑞生態公園位於溪美社區隆安宮廟前，原為0.6公頃埤塘，因護岸邊坡較陡且緊鄰民房，護岸土方及民宅圍牆有崩落疑慮，經農業局與善化區公所奔走，埤塘土地所有權人同意無償提供社區公共使用，社區透過農村再生執行計畫申請水土保持局補助經費，由農業局進行工程整治。

經過池體清淤及土方回填護岸邊坡後，護岸邊坡與民宅間多了約3公尺寬的平坦地毯草步道，讓社區民眾可以親近休憩，且護岸採用生態板樁，有利於水中生物躲藏生活，不僅風景更為優美，且具有生態及遊憩功能，社區將埤塘取名為華瑞生態池。

農業局長李建裕表示，隆安宮主祀玄天上帝，施工期間與社區溝通與討論，將玄天上帝民間蛇龜傳說納入設計，紅磚雲牆波浪造型及馬賽克表面為靈蛇擬態，埤塘清淤整地成一座生態島為靈龜擬態，使工程除營造休閒步道、紅磚雲牆造景外，也增加社區向遊客導覽解說故事性，農業局苗圃也提供數百株七里香及變葉木作為護岸綠籬，使埤塘更美觀。

農業局說，溪美社區緊鄰善化糖廠，遊客可來糖廠遊憩，並參觀隆安宮旁華瑞生態池，也可報名社區體驗行程，相關訊息可搜尋「溪美-嬉遊美樂地」FB粉絲專頁或電洽（06）5816653。

護岸 台南 生態公園

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