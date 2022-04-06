東山龍眼開花差農民叫苦 賴惠員勘評估天然災害救助

台南山區龍眼日來陸續傳出今年開花差，衝擊農民收入，立委賴惠員今下午前往東山區農會，邀農糧署、台南區農業改良場、市政府農業局等會勘，農民叫苦有些開花不及1成，賴爭取啟動天然災害救助，農糧署說，本月底至5月初再度勘查結果後進一步辦理。

台南市龍眼種植面積高達 4000 多公頃，居全國之冠，東山區及六甲大丘為主要產地之一，近日農民向賴惠員陳情花期情形相當不理想，有些甚至開花率僅1成，農民認為三月低溫及霪雨反常氣候應是災情主因。

賴惠員下午邀上述單位在東山、六甲多處龍眼園勘查，賴請台南區農業改良場研究本次龍眼果樹花況不佳的原因，並要求農糧署於4月中旬後再次勘察作物生長情況，若發生嚴重農損，須迅速啟動現金救助程序，以彌補農民損失。

農糧署表示，今年龍眼果樹開花狀況確實不如去年茂盛，但根據作物的生長周期，建議4月底至5月初著果季節時再次勘查，較能明確評估災損情形，農業試驗所也會深入研究今年開花差主因。