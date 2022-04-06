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東山龍眼開花差農民叫苦 賴惠員勘評估天然災害救助

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南龍眼傳出結果率差，立委賴惠員（中）今下午邀相關單位會勘，爭取啟動天然災害救助，減少農民損失。圖／賴惠員服務處提供
台南龍眼傳出結果率差，立委賴惠員（中）今下午邀相關單位會勘，爭取啟動天然災害救助，減少農民損失。圖／賴惠員服務處提供

台南山區龍眼日來陸續傳出今年開花差，衝擊農民收入，立委賴惠員今下午前往東山區農會，邀農糧署、台南區農業改良場、市政府農業局等會勘，農民叫苦有些開花不及1成，賴爭取啟動天然災害救助，農糧署說，本月底至5月初再度勘查結果後進一步辦理。

台南市龍眼種植面積高達 4000 多公頃，居全國之冠，東山區及六甲大丘為主要產地之一，近日農民向賴惠員陳情花期情形相當不理想，有些甚至開花率僅1成，農民認為三月低溫及霪雨反常氣候應是災情主因。

賴惠員下午邀上述單位在東山、六甲多處龍眼園勘查，賴請台南區農業改良場研究本次龍眼果樹花況不佳的原因，並要求農糧署於4月中旬後再次勘察作物生長情況，若發生嚴重農損，須迅速啟動現金救助程序，以彌補農民損失。

農糧署表示，今年龍眼果樹開花狀況確實不如去年茂盛，但根據作物的生長周期，建議4月底至5月初著果季節時再次勘查，較能明確評估災損情形，農業試驗所也會深入研究今年開花差主因。

「今年真的不太樂觀。」東山區農會總幹事余淑琴也說，今天一路從東原至高原、李子園等處龍眼園，龍眼結果率普遍都很差，不少農民都靠種龍眼餬口，如今個個幾乎面露愁容，憂心今年難過年。

台南龍眼傳出結果率差，立委賴惠員（右三）今下午邀相關單位會勘，爭取啟動天然災害救助，減少農民損失。圖／賴惠員服務處提供
台南龍眼傳出結果率差，立委賴惠員（右三）今下午邀相關單位會勘，爭取啟動天然災害救助，減少農民損失。圖／賴惠員服務處提供

農民 台南

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