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防疫升級迎大甲媽 嘉縣一級主管不扛轎

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
大甲媽遶境祈福，4月11日將駐駕新港奉天宮，嘉縣府提高防疫強度因應。圖為去年照片。圖／嘉縣府提供
大甲媽遶境祈福，4月11日將駐駕新港奉天宮，嘉縣府提高防疫強度因應。圖為去年照片。圖／嘉縣府提供

嘉義地區疫情升溫，大甲媽遶境祈福下周4月11將駐駕新港奉天宮，縣府今天開防疫會議，鄰近學校11至13日停課3天，一級主管今年不扛橋接駕。奉天宮說，今年廟會相關工作人員必須注滿3劑疫苗，香客大樓提供住宿，但須提前退房。

嘉義縣政府今召開大甲媽祖祈福繞境防疫會議，由縣長翁章梁親自主持，會中決議鄰近新港國小、國中和文昌國小提供香客住宿，自4月11至13日停課三天，由新港公所及環保局二次加強清消，並自4月10日起加聘保全人員進行校園進出管制。

另往年縣府團隊於雲嘉交界崙仔橋接駕，今年決議僅由縣長於迎駕台接駕，一級主管不扛轎；民眾須施打3劑疫苗，換取識別證方可參加遶境活動。

民政處也製作手舉牌宣導，於民眾取餐處加強防疫警語，並錄製防疫語音於村里廣播、宣傳車及定點大聲公宣導防疫。

翁章梁指出，今年為因應防疫，縣府團隊將直接於崙仔橋迎駕台接駕，迎駕台將加強管制，除迎駕相關人員外不可上台；也提醒民眾沿路住戶如提供餐點，應密封包裝，並請新港公所及衛生局加強宣導。

嘉義縣衛生局說，祝壽大典及回駕儀式照常舉行，須具有鎮瀾宮及奉天宮發放打滿3劑疫苗識別證者始可參加。遶境期間，也請大家做好實聯制、戴口罩、勤洗手等防疫措施。

大甲媽遶境祈福，4月11日將駐駕新港奉天宮，嘉縣府提高防疫強度因應。圖為去年照片。圖／嘉縣府提供
大甲媽遶境祈福，4月11日將駐駕新港奉天宮，嘉縣府提高防疫強度因應。圖為去年照片。圖／嘉縣府提供
大甲媽遶境祈福，4月11日將駐駕新港奉天宮，嘉縣府提高防疫強度因應。圖為去年照片。圖／嘉縣府提供
大甲媽遶境祈福，4月11日將駐駕新港奉天宮，嘉縣府提高防疫強度因應。圖為去年照片。圖／嘉縣府提供

衛生局 大甲媽祖 新港奉天宮

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