清明連假台南湧進400萬遊客 美食商圈40萬人最多

台南市觀光旅遊局今天統計，清明四天連假湧進近400萬遊客人潮，其中中西區古蹟及周邊美食商圈逾40萬人最多。市長黃偉哲表示，市府將持續提升觀光服務品質，並落實防疫，守護台南成為安心旅遊首選城市，讓遊客安心遊玩。

觀旅局指出，清明4天連假台南各知名景均湧入人潮，以連假第2、3天觀光人潮最多，每日平均人數較去年清明成長約2成5。旅遊熱點集中在市區國華海安、小西門及南紡商圈、赤崁樓及孔廟古蹟周邊巷弄街道，超過40萬人。安平、新化及鹽水老街吸引近15萬人逛街吃美食。市區親水濱海景點如林默娘公園、大魚的祝福、漁光島、黃金海岸及觀夕平台近5萬人。頑皮世界野生動物園、尖山埤江南渡假村、虎頭埤風景區、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、奇美博物館及十鼓仁糖文創園區等親子旅遊熱點吸引近8萬遊客。

台灣國際蘭展12天吸引20多萬人次入園參觀，市府也趁觀光熱潮推出許多振興五倍券的多項優惠，其中旅宿業的住一晚送一晚方案最受遊客青睞，清明4天連假旅館及民宿平均住宿率近8成5，其中連假第2、3天一般旅館的住宿率逾9成。春暖花開季節台南有多處夢幻花海，也吸引遊客來賞花，學甲蜀葵花季每日都有15輛以上遊覽車來訪，吸引近8萬人拍照賞花。西港區的金砂里花旗木步道舉辦「聽見花開的聲音、看見幸福的樣子」賞花活動，4天連假也有近10萬人參加。下營廟會遶境活動也吸引上萬徒參與。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，2台灣國際蘭展主題館內3萬株蘭花在閉展後，將移至台南38處地點繼續展示，其中包含山上花園水道博物館、南瀛天文博物館、愛國婦人館等知名景點，再經花藝老師巧手以「微型景觀」方式呈現，讓台灣國際蘭展繼續飄香。。各式活動新知請上台南旅遊網 (https://www.twtainan.net)。