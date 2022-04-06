微型文創園區啟動 翁章梁：投資嘉義正是時候

嘉義縣微型文創園區開發案今天簽約，廠商將投資14.5億元，在9.9公頃土地建立一座文創科技旅遊園區。縣長翁章梁說，嘉義科學園區也即將招商，投資嘉義，正是時候。

嘉義縣政府上午舉辦微型文創園區啟動發布會，翁章梁與光禹國際數位娛樂開發有限公司董事長字維新簽訂合作契約，將投資新台幣14.5億元，興建數位文創中心，建立一座文創科技旅遊園區。

字維新接受媒體聯訪表示，第1期開發預計3年內完成，以文創空間、景點渡假villa及野奢帳篷單元為主體架構。第2到4期以「Holo Park羊角藝術村」為重點，將打造縱橫交織的河道，如同荷蘭羊角村般的水上小鎮。

翁章梁表示，此案可以說是嘉義大型投資的一張骨牌，相信未來會有第2、3張骨牌接連而來，嘉義科學園區也將開始招商，投資嘉義，正是時候。

縣府指出，嘉義縣微型文創園區位於太保市嘉義科學園區南側，臨近蒜頭糖廠與故宮南院，為台糖土地，面積9.9公頃，自民國102年開始籌備，107年取得非都市計畫開發許可，歷經3年招商，今天與廠商簽開發契約。