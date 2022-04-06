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阿里山春茶採收 價量、品質都較去年提升

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉農會辦春茶評鑑，邀農委會茶改場、嘉義大學等專家學者組評鑑小組。圖／報系資料照片
嘉義縣梅山鄉農會辦春茶評鑑，邀農委會茶改場、嘉義大學等專家學者組評鑑小組。圖／報系資料照片

嘉義縣山區春茶逢採收期，梅山鄉農會總幹事黃世裕說，今年不僅產量提升，品質和價格也預計提升不少。梅山鄉農會將辦春茶競賽及展售活動，今年為防止外來茶混充，導入QR Code 溯源機制和DNA分子鑑定技術，參賽和獲獎茶6月3日將於幸福廣場展售。

去年春茶比賽金萱、烏龍組雙冠王，上意茶園負責人吳信忠說，去年春茶種植期，因缺水茶株發育不良，施灑有機肥也無法有效吸收，品項較差。今年四時無災、風調雨順，產量相較去年增加約1成，零售價從每台斤1800元，今年約2000元；批發價也從1400提升至約1500。

春茶4月初開始採收，黃世裕補充，去年冬天氣溫驟降，且持續長時間，山上日夜溫差大，「就像人冬天穿短袖睡覺」，茶葉發育時生長較緩慢，葉片會較厚實，喉韻、香氣也會較佳。

梅山鄉農會今年辦阿里山春季優良茶競賽，4月15日起至21日報名，5月7日上午8點到下午4點繳茶；5月9日至14日邀茶改場、農委會等專家學者評鑑。參賽者每人報名點數不限、每點報名費2000元，成績公布因應疫情採線上直播。

梅山鄉農會補充，今年報名採實名制，落實產品責任歸屬與相關溯源機制，縣府農業處也會同主辦單位進行產地抽查，、清心烏龍組12件、金萱組6件違者將依連坐法裁罰，參賽茶樣取消獲獎資格並公布姓名。

嘉義縣梅山鄉農會將辦春茶評鑑，總幹事黃世裕（右二）說，今年春茶量價都較往年提升。報系資料照片
嘉義縣梅山鄉農會將辦春茶評鑑，總幹事黃世裕（右二）說，今年春茶量價都較往年提升。報系資料照片
嘉義縣梅山鄉農會4月將辦春茶評鑑，6月3日將於梅山公園旁幸福廣場頒獎、展售。圖／報系資料照片
嘉義縣梅山鄉農會4月將辦春茶評鑑，6月3日將於梅山公園旁幸福廣場頒獎、展售。圖／報系資料照片

農會 阿里山

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