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未按鈴台南公車過站不停遊客開罵 黃偉哲讚司機EQ高

中央社 / 台南6日電

一名女遊客在台南搭公車未按下車鈴，以致公車過站未停，女遊客不只怪罪司機，還說「台南絕不會發展」，台南市長黃偉哲今天對此行為表示遺憾，也對司機被責難感到不捨。

有人昨天在臉書（Facebook）分享公車司機和一名女遊客對話影片，女遊客向司機抱怨公車過站未停，司機當場表示車鈴未響請再按一次，以確認下車鈴運作正常，遊客卻指責司機耍大牌，見她站起來未主動詢問，女遊客更揚言「我下次不會來台南，夠了」，司機則未再回應。

影片發布後，網友一面倒向司機，肯定司機的應對，黃偉哲今天也透過臉書說，公車行駛間，駕駛不僅要專注路況，還要注意儀表數據，觀光客下車忘記按鈴，卻責難司機，實在令人不捨。

黃偉哲表示，台南市熱切歡迎所有遊客，但面對觀光客誤解而在言語上對公車司機不禮貌，僅因遊客沒有按鈴導致公車過站未停，不僅罵了司機，還罵了台南市，他感到有點遺憾。

黃偉哲稱許這名公車司機EQ高，過去曾有人投訴台南市有些公車司機服務態度不好，常常和乘客口角，市府也一再要求司機維持服務品質，儘量避免和乘客互嗆。他希望大家控制自己的情緒，有誤解的話，解釋清楚就好。

台南 黃偉哲

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