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疫情毒品案沒減！嘉義舊監畫展 蒙娜麗莎吸毒樣貌曝

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
世界名畫混疊圖反毒特展今起開幕，隨嘉義舊監獄開放時間供免費參觀，展到20日。記者林伯驊／攝影
世界名畫混疊圖反毒特展今起開幕，隨嘉義舊監獄開放時間供免費參觀，展到20日。記者林伯驊／攝影

毒品需求沒因疫情消失，嘉義舊監獄首辦「來！有畫跟你說！」用世界名畫混疊圖，蒙娜麗莎畫作，呈現吸食海洛後皮膚斑點的病態容貌；據統計，全國去年持有3及毒品案為10年新高、各級毒品製造販賣、運輸件數也是第2高，市長黃敏惠說，尤其新興毒品防不勝防，盼孩子先認識，第一時間有所戒備。

高檢署統計資料，國內去年三級毒品持有的新收人數1184人，為10年新高，各級毒品中，以持有二級毒品新收3135人最多；各級毒品的製造、販賣、運輸案件新收人數，去年9411人，是10年次高。

一名緝毒檢察官說，疫情期間不少毒品交易轉為郵件方式，通訊軟體連繫後，再包裹寄送，減少見面，去年嘉義地區破獲市值近10億元大麻2615株，毒品並未減少。

嘉市毒品危害防制中心與自然科學博物館辦的反毒特展，科博館博士楊中信說，用1張較清晰影像和1張較模糊影像疊合在一起的手法，呈現名畫人物吸毒樣貌，包括蒙娜麗莎遇見海洛因、戴珍珠耳環少女遇見迷幻藥、魯特琴男孩遇見安非他命、鏡前的維納斯遇見減肥毒品、毒理學之父帕拉塞爾蘇斯遇見鴉片酊、潘朵拉打開毒害之盒。

「遠觀是原畫容貌，近看是毒毀面貌」市長黃敏惠說，疫情期間毒品需求沒減少反而增加，近年新興毒品的氾濫更防不勝防，盼讓孩子先認識，第一時間有所戒備。

今黃敏惠、法務部保護司長毛有增、食藥署管制藥品組副組長張志旭、嘉義地檢署檢察長張曉雯等人為世界名畫混疊圖反毒特展揭幕，今起到20日，隨嘉義舊監獄開放時間供免費參觀。

世界名畫混疊圖反毒特展今起到20日，隨嘉義舊監獄開放時間供免費參觀。記者林伯驊／攝影
世界名畫混疊圖反毒特展今起到20日，隨嘉義舊監獄開放時間供免費參觀。記者林伯驊／攝影
蒙娜麗莎畫作呈現吸食海洛因後的憔悴樣。記者林伯驊／攝影
蒙娜麗莎畫作呈現吸食海洛因後的憔悴樣。記者林伯驊／攝影
世界名畫混疊圖反毒特展今起開幕，隨嘉義舊監獄開放時間供免費參觀，展到20日。記者林伯驊／攝影
世界名畫混疊圖反毒特展今起開幕，隨嘉義舊監獄開放時間供免費參觀，展到20日。記者林伯驊／攝影
魯特琴男孩畫作呈現吸食安非他命後，一口爛牙的樣子。記者林伯驊／攝影
魯特琴男孩畫作呈現吸食安非他命後，一口爛牙的樣子。記者林伯驊／攝影

毒品 嘉義 疫情

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