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本土疫情延燒禽流感也發作 中埔鄉染疫火雞全撲殺

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉林姓飼主火雞場，2日主動通報火雞異常死亡，經嘉縣家畜所採樣送驗，家畜衛生試驗所確診感染H5亞型高病原性家禽流行性感冒，4日完成329隻撲殺清場。圖／嘉縣家畜所提供
嘉義縣中埔鄉林姓飼主火雞場，2日主動通報火雞異常死亡，經嘉縣家畜所採樣送驗，家畜衛生試驗所確診感染H5亞型高病原性家禽流行性感冒，4日完成329隻撲殺清場。圖／嘉縣家畜所提供

嘉義縣中埔鄉林姓飼主本月2日主動通報火雞場內火雞異常死亡，經嘉義縣家畜疾病防治所採樣送驗，農委會家畜衛生試驗所確診感染H5亞型高病原性家禽流行性感冒，4日完成329隻撲殺清場，其餘2千多隻火雞死亡，全場清空，環狀5公里內5場禽場全部採樣檢驗，管制移動。

家畜所說，林姓飼主火雞場飼養4千多隻小雞，2日主動通報，飼養約7周火雞陸續出現死亡，立即派員進行移動管制，採病火雞送畜衛所檢驗，檢驗結果為感染H5亞型高病原性禽流感，進場撲殺329隻，餘全部死亡，完成清場作業。

家畜所表示，國際疫情嚴峻，早期發現、即時處置為控制禽流感傳播的重要原則，呼籲業者配合政府各項防疫及監測作為，即時通報疑似案例。近來氣候不穩定，忽冷忽熱，家禽抵抗力降低，請業者加強禽場保溫、通風措施，同時自主作好場內防鳥設施及落實生物安全工作，防範疫情發生及傳播，共同維護家禽產業安全。

嘉義縣中埔鄉林姓飼主火雞場，2日主動通報火雞異常死亡，經嘉縣家畜所採樣送驗，家畜衛生試驗所確診感染H5亞型高病原性家禽流行性感冒，4日完成329隻撲殺清場。圖／嘉縣家畜所提供
嘉義縣中埔鄉林姓飼主火雞場，2日主動通報火雞異常死亡，經嘉縣家畜所採樣送驗，家畜衛生試驗所確診感染H5亞型高病原性家禽流行性感冒，4日完成329隻撲殺清場。圖／嘉縣家畜所提供
嘉義縣中埔鄉林姓飼主火雞場，2日主動通報火雞異常死亡，經嘉縣家畜所採樣送驗，家畜衛生試驗所確診感染H5亞型高病原性家禽流行性感冒，4日完成329隻撲殺清場。圖／嘉縣家畜所提供
嘉義縣中埔鄉林姓飼主火雞場，2日主動通報火雞異常死亡，經嘉縣家畜所採樣送驗，家畜衛生試驗所確診感染H5亞型高病原性家禽流行性感冒，4日完成329隻撲殺清場。圖／嘉縣家畜所提供
嘉義縣中埔鄉林姓飼主火雞場，2日主動通報火雞異常死亡，經嘉縣家畜所採樣送驗，家畜衛生試驗所確診感染H5亞型高病原性家禽流行性感冒，4日完成329隻撲殺清場。圖／嘉縣家畜所提供
嘉義縣中埔鄉林姓飼主火雞場，2日主動通報火雞異常死亡，經嘉縣家畜所採樣送驗，家畜衛生試驗所確診感染H5亞型高病原性家禽流行性感冒，4日完成329隻撲殺清場。圖／嘉縣家畜所提供

禽流感 疫情 嘉義

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