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機車駕照「雞腿換的」死亡率破6成 雲林加碼補助學費

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
交通部近年試辦機車駕訓班，前2年分別補助雲林縣250個名額，很快就報名完畢，今年增加至450個名額，超額將由縣府補助，期限延長到年底。記者陳苡葳／攝影
交通部近年試辦機車駕訓班，前2年分別補助雲林縣250個名額，很快就報名完畢，今年增加至450個名額，超額將由縣府補助，期限延長到年底。記者陳苡葳／攝影

交通部近年試辦機車駕訓班，不過未強制上課後才能考照，因此多數人仍是自學後就上場應考，據統計，雲林縣交通事故死亡率，騎機車占64％居多，推辦機車駕訓班後已減少2成，成效出來，交通部今年增加補助名額至450個，縣府也加碼「補助無上限」，住在雲林或在縣內讀書者，只要年底前報名上課考照，每人補助學費1300元。

機車駕照不像汽車駕照有難度，一般人自學後就上場考照，不過去年雲林縣有98名機車騎士因此死亡，前3名肇因是未依規定讓車、左轉及未注意車前狀況，永慶駕訓班業者陳世傑說，最常見的違規行為有變換車道沒有擺頭或打方向燈。

嘉義區監理所所長黃萬益說，騎士在事故發生時，常因防禦或責任駕駛觀念薄弱而釀禍，甚至有些人分不清白線究竟是車道線還是道路邊線，長年違規，「教育訓練」就有其必要，機車駕訓班有學科6小時、術科10小時的實際操作，包括直線穩定、兩段式轉彎、變換車道、紅綠燈停看聽、教育騎乘安全概念等，完全模擬上路樣態。

縣長張麗善表示，機車駕訓班上課費用每人約3000元，交通部配給雲林縣450個名額，超過由縣府補助，名額無上限，期限也延長到年底，民眾向駕訓班報名時，就會扣抵補助費用。另監理站與斗六、虎尾、北港、麥寮高中，及西螺農工、雲科大等校合作學科在校上課，術科及考照則由駕訓班派車接送。

有民眾反映，山、海區目前都只有1家駕訓班可以上課，對其他需自行前往、非住在駕訓班周邊鄉鎮的學員來說，單程至少也要15至30分鐘，交通反成問題，張麗善回應，會持續尋覓有意願加入服務的駕訓班，擴充量能。

交通部道路交通督導委員會組長徐台生（左二）、雲林縣長張麗善（左三）等人，今天宣布縣府加碼補助機車駕訓班方案。記者陳苡葳／攝影
交通部道路交通督導委員會組長徐台生（左二）、雲林縣長張麗善（左三）等人，今天宣布縣府加碼補助機車駕訓班方案。記者陳苡葳／攝影

駕訓班 雲林 交通部

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