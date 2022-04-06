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台灣蘭展落幕人數創新高 蘭花移全市38點展出
睽違兩年的「2022臺灣國際蘭展」昨落幕，台南市政府農業局統計，今年入園人數逾20萬人次創下歷年新高，農業局也將展出的各類蘭花，移往全市7個局處38個據點，讓更多鄉親參觀，發揮更大價值。
這次台灣國際蘭展如往年在後壁烏樹林的臺灣蘭花生物科技園，展期從3月25至4月5日止，農業局統計入園人數共20萬6655人次，打破歷年人數新高。
農業局研判，除因疫情停擺兩年吸引更多遊客參觀，事前市府相關局處密集宣傳也是主因，顯示蘭展深受一些族群尤其銀髮族長輩喜愛。
農業局說，為讓這些蝴蝶蘭等蘭花發揮更大效用，已由市府統籌，會將這些展過的蝴蝶蘭送往7個局處38個據點，方便鄉親就近免費參觀，準備完成後近日會進一步公布。
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