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台南古城節六部曲 重溫舊日古城台南的福味

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南古城節4月9、10日將在中西區吳園公會堂登場，讓民眾重溫舊日的好味道。圖／中西區公所提供
台南古城節4月9、10日將在中西區吳園公會堂登場，讓民眾重溫舊日的好味道。圖／中西區公所提供

台南古城節（六部曲）」4月9、10日將在中西區吳園公會堂登場，藉由古早攤車趕集，讓民眾認識人情味、小吃味、老厝味、藝術味、古早味、簡單味還有生活味，讓大家重溫舊日古城台南的好味道。

活動發起人、台南古城聯合工作室總監洪秀燕表示，今年古城節以虎年與虎爺信仰為發想，9、10兩天的「福恁好運」吳園趕集將在每個攤位展示不同特色的虎爺藝術作品，現場有1一百組石製虎哥手機座提供消費民眾抽獎。在地藝術家王仕吉、黃榮文、林正男推出「福虎創作分享」與「陶藝虎爺創作」，另有台式黑糖葛切與露天茶席等多樣體驗活動，為古城節內涵注入新意。

活動重頭戲是9日下午的「古早味ê沿街叫賣」，1點半自信義街兌悅門出發，將有20多台古早攤車呈現昔日落落長的街頭趕集情景，老古石集福宮的兩尊虎爺公將搭轎領銜，由成功國小學生擔任神氣小轎手隨隊行進，隊伍將行經民族路、海安路、西門路、永福路，並於普濟殿及祀典武廟停攤叫賣，約下午3點半抵達民權路上的活動主場地吳園公會堂。

台南古城節已邁入第6年，中西區長汪慶龍表示，中西區人文薈萃，擁有最具特色的庶民生活，台南古城節藉由古早味沿街叫賣、文創市集、文化講座、工藝薪傳、在地音樂傳唱等多元活動，期待將昔日道地「台南味」的庶民記憶傳承下去。

台南古城節4月9、10日將在中西區吳園公會堂登場，讓民眾重溫舊日的好味道。本報資料照片
台南古城節4月9、10日將在中西區吳園公會堂登場，讓民眾重溫舊日的好味道。本報資料照片
台南古城節4月9、10日將在中西區吳園公會堂登場，讓民眾重溫舊日的好味道。本報資料照片
台南古城節4月9、10日將在中西區吳園公會堂登場，讓民眾重溫舊日的好味道。本報資料照片

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