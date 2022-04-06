聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南古城節六部曲 重溫舊日古城台南的福味
「台南古城節（六部曲）」4月9、10日將在中西區吳園公會堂登場，藉由古早攤車趕集，讓民眾認識人情味、小吃味、老厝味、藝術味、古早味、簡單味還有生活味，讓大家重溫舊日古城台南的好味道。
活動發起人、台南古城聯合工作室總監洪秀燕表示，今年古城節以虎年與虎爺信仰為發想，9、10兩天的「福恁好運」吳園趕集將在每個攤位展示不同特色的虎爺藝術作品，現場有1一百組石製虎哥手機座提供消費民眾抽獎。在地藝術家王仕吉、黃榮文、林正男推出「福虎創作分享」與「陶藝虎爺創作」，另有台式黑糖葛切與露天茶席等多樣體驗活動，為古城節內涵注入新意。
活動重頭戲是9日下午的「古早味ê沿街叫賣」，1點半自信義街兌悅門出發，將有20多台古早攤車呈現昔日落落長的街頭趕集情景，老古石集福宮的兩尊虎爺公將搭轎領銜，由成功國小學生擔任神氣小轎手隨隊行進，隊伍將行經民族路、海安路、西門路、永福路，並於普濟殿及祀典武廟停攤叫賣，約下午3點半抵達民權路上的活動主場地吳園公會堂。
台南古城節已邁入第6年，中西區長汪慶龍表示，中西區人文薈萃，擁有最具特色的庶民生活，台南古城節藉由古早味沿街叫賣、文創市集、文化講座、工藝薪傳、在地音樂傳唱等多元活動，期待將昔日道地「台南味」的庶民記憶傳承下去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言