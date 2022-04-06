台灣鳳梨外銷成功轉移市場 不再仰賴中國

台南市今天又一批共13.65公噸的鳳梨外銷日本。統計今年截至3月底外銷市場已達9805公噸，較去年同期增加12.2%，顯示鳳梨外銷已成功轉移市場，不再仰賴中國大陸。

台南市長黃偉哲、農委會主委陳吉仲今天出席「台灣鳳梨 風潮再現」外銷日本記者會，藉由封櫃儀式一併感謝日本消費者對於台灣鳳梨熱烈支持。

黃偉哲表示，去年中國在猝不及防情況下，突然停止進口台灣鳳梨，但是台灣需要的是更多的國際市場，感謝農委會跟農糧署全力協助外銷，去年安然度過，今年有更充分準備更不用擔心。

對於今年鳳梨產銷，黃偉哲樂觀看待，他表示，今年鳳梨產量雖然比去年少一些，但是品質比去年好，不管是外銷內銷，產量少、品質提高，銷售價格會更好。

台南市農業局今天新聞稿指出，因應中國去年3月起暫停我國鳳梨輸入，農委會積極由內銷、外銷及加工等三個面向因應，確保農民收益不受影響。去年台灣梨外銷數量達2.8萬公噸，扣除出口中國大陸數量後，較前年大幅增加533%。其中，外銷日本近1.8萬公噸，成長高達726%，是過去20年外銷日本的總和。

今年農委會持續輔導外銷業者開拓及穩定發展海外市場，外銷目標量設定3萬公噸。截至3月底已達9805公噸，較去年同期增加12.2%，顯示台灣鳳梨外銷已成功轉移市場，不再仰賴中國大陸。

今天在金子宏公司辦理鳳梨銷日活動，總計1365箱、數量達13.65公噸，1日在楠西集貨包裝場也有16.8公噸鳳梨出口日本。由於外銷日本藥檢非常嚴格，必須檢附生產履歷且確定沒有病蟲害才能裝櫃啟運，代表台灣鳳梨風味、品質、衛生安全讓日本消費者有信心，獲得日本市場青睞。